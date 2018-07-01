Как сообщает Е.Стоянова, канд. с/х наук, главный специалист Управления внедрения инновационных технологий и информации минсельхоза, в ПМР ягодные культуры, производимые в промышленных масштабах, сосредоточены в основном в Слободзейском районе и занимают площадь около 45 га. Из них садовая земляника возделывается на 32 га. Выращивается она в пленочных теплицах и в открытом грунте.
Приднестровские аграрии, занимаясь производством ягодных культур, предпочтение отдают садовой землянике. Из года в год площади, отведенные под эту культуру, расширяются. Основным производителем этой ягоды в Слободзейском районе является ООО «Рустас». В хозяйстве с площади 18 га в этом году убрано около 180 тонн этой вкусной ягоды. Небольшие площади под земляникой в хозяйствах: ООО «Кальвиль» - 2 га, урожай в этом году составил 3 тонны, ООО «Сады Приднестровья» - с площади 8 га убрано 5 тонн ягод. В частном секторе сел Кицканы, Кременчуг земляника выращивается в теплицах и в открытом грунте на площади около 3 га.
ООО «Полюс-Агро» в 2018 году высадил землянику на площади 6 га. Выращиваются в основном сорта зарубежной селекции: Клэри, Джоли, Азия, Мармелада. Причем предпочтение отдается сортам Клэри и Мармелада, как наиболее урожайным и транспортабельным. В фирмах ООО «Биоплант» и ООО «Грин-хаус» выращиваются ягодные культуры других видов: малина, ежевика, кизил.
Профильные специалисты отмечают, что именно высокий внутренний спрос на свежую ягоду, а также возможности экспорта на внешний рынок в свежем и замороженном виде, могут подстегнуть заинтересованность фермеров в расширении площадей отведенных под ягодные насаждения. К тому же доля вновь прибывших производителей в ягодном сегменте растет намного быстрее, чем в любом другом направлении плодоовощного производства. Причем, у желающих попробовать себя в производстве ягодной продукции возникает целый ряд вопросов по поводу наиболее эффективного подхода к выращиванию ягодных культур.
Потенциал экспорта приднестровской замороженной ягоды на рынок России, а также наиболее вероятные каналы сбыта свежей и переработанной ягоды в сложившихся геополитических условиях хоть и проблематичен, но является актуальным и выполнимым.