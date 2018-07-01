"...Сложившаяся ситуация приводит к устойчивому оттоку населения за рубеж, прежде всего, в Российскую Федерацию. По данным статистических ведомств, с 2006 года Приднестровье покинуло свыше 10% населения или порядка 30% трудоспособного населения.
Имеют место существенные дисбалансы в структуре населения, когда на одного человека трудоспособного возраста приходится 2 пенсионера, а на одного занятого в реальном секторе экономики порядка 3,7 пенсионеров и детей.
Активно развиваются предприятия, ориентированные на внутреннее потребление, вместе с тем численность сотрудников экспортно-ориентированных хозяйствующих субъектов постоянно снижается. В период с 1998 по 2013 год численность работников десяти крупнейших экспортных предприятий сократилась почти вдвое – с 23 399 до 12 377 человек".