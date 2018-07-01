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Дафина Герчева: "Добро пожаловать в семью ООН!"

Дафина Герчева: "Добро пожаловать в семью ООН!"
В рамках третьего выпуска программы стажировок ООН Молдовы, для людей из мало представленных групп, состоялось официальное приветствие новых интернов. Среди практикантов - представители национальных, сексуальных и религиозных меньшинств, люди, живущие с ВИЧ и с ограниченными возможностями (ЛОВ) – 12 человек в возрасте от 19 до 40 лет с обоих берегов Днестра.

«Добро пожаловать в семью ООН!», - открывая встречу, сказала постоянный координатор ООН в Молдове ДафинаГерчева. «У интернов появилась уникальная возможность познакомиться с работой Организации Объединенных Наций в Молдове для расширения образования и приобретения опыта работы в международной организации. Мы с радостью делимся нашими наработками, надеемся, что они окажутся интересными и максимально положительно повлияют на профессиональный и личностный рост каждого стажёра», - подчеркнула Дафина Герчева.

Дафина Герчева: "Добро пожаловать в семью ООН!"

На протяжении 4-6 месяцев практиканты будут участвовать в различных мероприятиях,проводимых в структурных подразделениях ООН РМ, чтобы получить опыт, который поможет им в трудоустройстве, в том числе и в ООН.
По словам национального координатора офиса управления верховного комиссара ООН по правам человека в РМ Вячеслава Балана, стажировка даст каждому интерну ценный опыт, изменит их жизнь и будет способствовать карьерному росту. «Анализируя опыт программы предыдущих двух лет и потенциал стажёров, было принято решение об открытии на конкурсной основе, трёх вакансий младших консультантов ООН. В конкурсе участвуют все три выпуска – 38 человек », - рассказал Вячеслав Балан.

Дафина Герчева: "Добро пожаловать в семью ООН!"

В УВКПЧ ООН стажировку будут проходить 3 интерна, которые будут иметь практическую возможности повысить профессиональные знания в области прав человека.

Дафина Герчева: "Добро пожаловать в семью ООН!"

«Я - представитель этнического меньшинства в Молдове, активист группы межэтнической солидарности - человек, который борется за равные права и равные возможности вне зависимости от пола человека. Стажировка в ООН даст мне необходимые знания в области прав человека, что положительно повлияет на изменение ситуации в Гагаузии», - считает Надежда Пелеева.

Дафина Герчева: "Добро пожаловать в семью ООН!"

«В то время, как все остальные организации и государственные институты не принимают на работу людей без опыта, ООН открывает свои двери всем слоям населения, несмотря ни на что. Также, мы получаем отличную возможность для совместной реализации тех или иных целей, которые значительно облегчат жизнь вокруг нас. Самое главное то, что я получил возможность попробовать свои силы в международной организации, общаясь с самыми разными людьми, говоря с ними на разных языках и применяя на практике ранее полученные в институте знания. Стажировка перекликается с моим образованием специалиста в области международных отношений», - подытожил Олег Палян.

Все интерны были единодушны в том, что важность этой практики сложно переоценить.
«У многих людей, из мало представленных групп, есть проблемы с трудоустройством. ООН - это положительный пример организации, которая не делит людей на своих и чужих, ее принцип - ничего для нас без нас!», - сказали стажёры программы.

В ходе мероприятия организаторы стажировки ответили на все интересующие интернов вопросы, а так же провели инструктаж по технике безопасности.
Александр Ковальчук, стажёр УВКПЧ ООН
  • Сегодня, 06:48
  • DTV
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