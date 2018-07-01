Как сообщил президент Молдовы Игорь Додон, "Сегодня открыл еще два новых спортивных комплекса. Один из них расположен в селе Трушены, муниципия Кишинев, а второй – в селе Баурчи, Чадыр-Лунгского района. Новые комплексы включают в себя футбольную, баскетбольную, волейбольную площадки, теннисный корт, тренажеры, детскую игровую площадку, а также площадку для отдыха для взрослых.
Популяризация и развитие спорта и физической культуры в нашей стране являются для меня приоритетными направлениями. Именно поэтому нами прикладываются совместные усилия в целях создания благоприятных условий и поощрения людей для занятий спортом и ведения здорового образа жизни. Надеюсь, что новые спорткомплексы станут точкой притяжения для сельской молодежи, любимым местом отдыха и развлечения.
Напоминаю, что осенью прошлого года была запущена Общереспубликанская программа по реабилитации спортивной инфраструктуры, предусматривающая строительство 300 спортивных комплексов в населенных пунктах страны, преимущественно в сельской местности. Реализация проекта происходит под эгидой Президента Республики Молдова в рамках Национальной кампании «Люблю Молдову» и при партнерском содействии Благотворительного фонда Первой Леди «Din Suflet»."