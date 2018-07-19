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На сало уже не хватит: «Вести» выяснили, как обеднели украинцы и на чём экономят

На сало уже не хватит: «Вести» выяснили, как обеднели украинцы и на чём экономят
По сравнению с докризисным 2013 годом на Украине существенно вырос уровень бедности. Как пишут «Вести», большинство граждан страны продолжают урезать траты на одежду и еду, поскольку около половины населения страны живут меньше, чем на $5 в сутки.

Всемирный банк констатировал шокирующую украинскую реальность. Как пишут «Вести», экономический кризис, который начался в 2014 году на Украине, привёл к тому, что уровень бедности в стране увеличился на 67%.

Как пояснил изданию экономист Андрей Новак, критерий, по которому определяется черта бедности, — это $5 на одного человека в США в сутки. В украинской нацвалюте это 130 гривен в день, или же 4358 гривен в месяц на человека.

«Наши пенсионеры, да и 50 процентов населения, такими доходами похвастаться не могут. Так что ничего удивительного в этих цифрах нет», — говорит он «Вестям».

Журналисты проанализировали, что могут позволить себе украинцы сейчас, а что могли в докризисном 2013-м. Выяснилось, что ситуация не совсем однозначна: например, на среднюю зарплату тогда можно было купить меньше картофеля и гречки, правда, с мясом, хлебом, проездом ситуация в корне противоположная. Например, сала среднестатистический украинец может позволить себе в 2,2 раза меньше, курятины — в 1,7 раза. Также украинцы чаще отказываются от мяса, отдавая предпочтение яйцам, цена на которые ещё не так выросла. Кроме того, резко снизилось потребление рыбы, морепродуктов, фруктов.

О том, что уровень бедности растёт, свидетельствуют, по мнению экспертов, ещё два фактора: рост кредитования и популярность секонд-хендов. О последнем заявляли социологи из компании Research & Branding Group, проводя в конце прошлого года исследование: на чём экономят украинцы. По их данным, большинство граждан продолжают урезать траты на одежду (56%) и еду (50%). Что касается кредитования, то в 2017 году его объём вырос на 40%. Некоторые аналитики связывают такую тенденцию с долгосрочным снижением доходов граждан и отсутствием у многих из них сбережений на чёрный день.

Ничего удивительного в том, что на Украине появилось больше бедных, нет, считает Новак, объясняя это так: «Первое — в стране за эти годы произошла глубокая девальвация гривны. Второе — ликвидировали десятки банков с вкладами украинцев. Уже эти факторы привели к резкому обеднению населения».
Оригинал новости
  • Сегодня, 07:15
  • DTV
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