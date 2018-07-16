Приднестровье может стать разменной монетой в вопросе о признании Крыма Назначение президентом РФ официального представителя по Молдавии, а не по Приднестровью, как было ранее, в Кишиневе восприняли как месседж Москвы об изменении ее политики в регионе. Кремль показал, что намерен интегрировать Приднестровье с Республикой Молдова (РМ), сказал «НГ» лидер Социал-демократической партии РМ Виктор Шелин. Он отметил, что не зря спецпредставителем стал Дмитрий Козак, напомнив о «плане Козака», который власти РМ отказались подписать в 2003 году. В его основе лежало федеративное устройство единой Молдавии: «Сейчас эта формула может быть принята Кишиневом при условии поддержки ее РФ и США». Но президент Приднестровья Вадим Красносельский заявил «НГ», что главной целью непризнанной республики по-прежнему остается ее признание.
Лидер молдавских социал-демократов Виктор Шелин утверждает, что у Москвы появился шанс найти общий язык не только с президентом РМ Игорем Додоном, но и с председателем Демократической партии Владимиром Плахотнюком, который «фактически руководит парламентским большинством и правительством», особенно на фоне охлаждения отношений Кишинева с ЕС (Евросоюз приостановил финансирование РМ). Причиной стал отказ молдавских судов подтвердить мандат избранного мэра Кишинева Андрея Нэстасе. В Брюсселе признали это нарушением прав граждан и призвали власти Молдавии исправить ситуацию. Кишинев с замечанием ЕС не согласился и даже обиделся на европейских чиновников. В этих условиях у Москвы появился шанс наладить отношения с молдавской властью в целом – до сих пор в Кремль вхож и хорошо там принимается президент Игорь Додон. Но у него нет широких полномочий, несмотря на то что его избрало большинство граждан страны.
По словам Виктора Шелина, Демпартия и ее лидер Владимир Плахотнюк всегда были не против восстановления связей с РФ, но на условиях взаимоуважения и равноправия. Действующей молдавской власти понравилось, как именно был назначен спецпредставитель президента РФ по Молдавии. «Уже то, что была названа Республика Молдова, а не Приднестровье, как раньше (спецпредставителем президента РФ по Приднестровью был вице-премьер Дмитрий Рогозин. – «НГ»), в Кишиневе восприняли как признание целостности страны. Молдавские политики заговорили о том, что у Москвы меняется политика по отношению к РМ. В связи с тем, что в 2003 году Москва предлагала Кишиневу подписать небезызвестный «меморандум Козака», все вспомнили, что это тот самый Козак, который теперь будет отвечать за молдавское направление политики Кремля», – пояснил Виктор Шелин. Он напомнил, что в основе меморандума было федеративное устройство единого государства и сохранение в республике российского военного присутствия на 30 лет. «Назначение именно Козака спецпредставителем президента РФ по Молдове говорит о том, что Приднестровье не забыто и Москва по-прежнему согласна интегрировать его с Молдовой, причем на условиях федерализации. Молдавские власти пойдут на это, если из Приднестровья будут выведены российские войска. Но это может быть решено Путиным и Трампом: обсуждая вопрос Украины, невозможно обойти конфликт на Днестре. Думаю, Россия может согласиться с интеграцией Приднестровья с Молдовой на условиях Кишинева, если будет достигнута негласная договоренность по Крыму. Гарантами интеграции Приднестровья с Молдовой могут стать РФ и США», – предположил молдавский политик.
Спикер парламента РМ Андриан Канду сказал в эфире одного из национальных каналов: «У нас есть не очень положительный опыт сотрудничества с Дмитрием Козаком и его командой (имеется в виду отказ президента Владимира Воронина подписать в 2003 году «меморандум Козака». – «НГ»). Возможно, положение вещей изменилось, 15 лет прошло. Мы рассчитываем на то, что господин Козак займется именно налаживанием торгово-экономических отношений. Приднестровское урегулирование сейчас проходит в рамках формата «5 + 2» (Молдавия, Приднестровье – стороны, РФ, Украина, ОБСЕ – посредники, ЕС и США – наблюдатели)».
В Приднестровье не спешат с выводами. Лидер непризнанной республики Вадим Красносельский сказал «НГ», что Тирасполь передал Москве предложения по улучшению экономических связей с РФ, однако «ответа нет». Красносельский надеется, что Дмитрий Козак поможет распечатать пакет приднестровских инициатив. Он также отметил, что политический вектор Приднестровья остается прежним – признание самопровозглашенной Приднестровской Молдавской республики, так как это – «гарантия нашей безопасности». А в отношениях с Москвой, подчеркнул он, главным сегодня остается то, что касается улучшения жизни приднестровцев, то есть экономическое взаимодействие. «Приднестровье живет в сложной обстановке: у соседей – нестабильная ситуация. В Молдове – политический кризис, в Украине – боевые действия на востоке страны. Неспокойно вокруг нас», – обрисовал ситуацию Красносельский. Возможность возвращения к «плану Козака» он назвал «нереальной». «План был предложен в 2003 году. С этого времени многое изменилось. Крым был территорией Украины, теперь – России. В Украине конфликт на Донбассе. Тот план не может рассматриваться. Реальным остается развитие торгово-экономических связей», – отметил президент Приднестровья.
Следует отметить, что в 2003 году Тирасполь также не соглашался подписывать «план Козака», однако потом, как рассказал «НГ» экс-президент Приднестровья Игорь Смирнов, «мы пошли на это, и я подписал каждую страницу проекта, хотя далось это нелегко». Президент Молдавии Владимир Воронин, по словам Смирнова, тоже ставил свою подпись где было необходимо, однако потом отказался подписать окончательный документ.
Спецпредставитель президента Приднестровья по Украине, экс-министр иностранных дел Владимир Ястребчак напомнил «НГ», что было главным в «плане Козака»: «Признание государственного статуса Приднестровья и формат будущего государственного устройства – федеративная Молдова. Плюс – сохранение военного присутствия РФ в будущем. При этом предполагалось обсудить документ на референдумах – в Молдове и Приднестровье. Но президент Молдовы Владимир Воронин отказался подписать меморандум, сославшись на давление Запада. А в это время самолет президента РФ был готов подняться в воздух и взять курс на Кишинев. Владимиру Путину пришлось отменить полет. Приднестровский конфликт остался неурегулированным».
В Тирасполе считают, что нынешний выбор президента РФ неслучаен: Путин назначил на важный участок именно Козака, так как не забыл свой сорвавшийся визит. «Кремль хочет взять реванш», – сказал источник «НГ» в Верховном совете Приднестровья. Любопытно, что так считают и некоторые политики в Кишиневе.
Между тем Владимир Путин считает, что Дмитрий Козак сможет существенным образом продвинуть взаимодействие Москвы с Кишиневом. Об этом он сказал в беседе с Игорем Додоном. Вице-премьер Козак, назначенный спецпредставителем президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией, также принимал участие в беседе. Кроме того, в ней участвовали глава российского МИДа Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Вчера Игорь Додон встретился с Дмитрием Козаком и обсудил круг вопросов, в том числе и Приднестровье. Об этом «НГ» сообщил посол РМ в РФ Андрей Негуца.
«Наша позиция конкретная и очень четкая. Мы хотим дружить со всеми, но мы не хотим, чтобы нас использовали геополитически против кого-то. Мы не намерены дружить с Западом против России – это моя позиция. Несмотря на то что внутри страны есть правительство и парламентское большинство, которое считает, что может быть иначе. Но через несколько месяцев будут выборы, и ситуация изменится», – заявил Игорь Додон.
Это Игорь Додон подтвердил накануне и «НГ»: «О политическом урегулировании в Приднестровье можно будет говорить позже. Все должно быть решено после парламентских выборов (осенью), которые выиграют промолдавские силы. Они создадут промолдавское правительство, которое не будет предпринимать антироссийских действий типа провокационной резолюции в ООН по выводу российских войск из Приднестровья, и все встанет на свои места».
А пока Молдавия будет добиваться полной отмены ограничений на экспорт агропромышленных товаров в РФ. Президент Додон в понедельник на своей странице в Facebook сообщил, что этот вопрос он обсуждал с вице-премьером РФ Алексеем Гордеевым в Москве. Как заявил ранее президент Молдавии, Кишинев потерял прежние позиции на российском рынке, а полноценную замену своим экономическим интересам в Европе так и не нашел.