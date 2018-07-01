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Ни себе, ни людям - Молдавское правительство хочет оставить приднестровцев без лекарств

Ни себе, ни людям - Молдавское правительство хочет оставить приднестровцев без лекарств
Несколько дней назад, 18 июля, правительство Молдовы запретило ввоз в Приднестровье лекарств, которые не зарегистрированы в реестре самой Молдовы. Как выяснилось, здесь действует два разных реестра медицинских препаратов, импортируемых на территорию страны.
Один реестр – приднестровский, утвержден, соответственно, нашим правительством. Он включает в себя в основном медпрепараты, произведенные в странах СНГ – Приднестровье предпочитает снгшные лекарства, пусть по качеству они уступают западным аналогам, зато по цене привлекательны, что в условиях невысокого уровня жизни жителей республики немаловажно.

Второй реестр одобрен молдавскими властями, и, соответственно, действует на территории соседней республики. В отличие от нашего рее6стра, в нем превалируют медпрепараты, произведённые в Европе, которые значительно дороже. Взять тот же «простенький» панкреатин – у нас он стоит 12 рублей (российского производства), в Молдове – его «западный собрат» - от 27 до 60 леев. У молдован уровень доходов не выше приднестровских, но здесь интересы простых граждан проигрывают политическим предпочтениям высшего руководства страны, которое всеми «фибрами души» «нацелено на Европу.

Расшаркиваясь перед ней и демонстрируя свою любовь и преданность, молдавское правительство открыло свой рынок европейским фармакологическим компаниям, не очень заботясь о том, что собственным гражданам страны, небогатым в большинстве своем бюджетникам, пенсионерам, селянам западные медпрепараты не по карману.

Они уже давно возмущаются по поводу высокой стоимости лекарств, а на фоне наших цен возмущаться стали еще больше, требуя от правительства Филипа таких же цен, «как в Тирасполе». И молдавские чиновники, не мудрствуя лукаво и дабы «придушить» народное недовольство, принимают «офигительное» по своей простоте, но циничное по своему замыслу решение запретить ввоз в Приднестровье недорогих российских, белорусских, украинских медпрепаратов, заставляя нас приобретать западные, дорогие аналоги. Эксперты – и молдавские, и приднестровские – пророчат, что «лекарственная тема» может вновь обернуться кризисом и в без того вялотекущем переговорном процессе: Приднестровье, естественно, отказывается от такого «любезного» предложения и взывает к совести Молдову, хотя занятие это в общем-то бесперспективное, учитывая 27-летний опыт соседства.

Проблема импорта лекарств в Приднестровье «замаячила» перед нами несколько недель назад – в рамках действия установленных на приднестровском участке границы совместных молдо-украинских пунктов таможенно-пограничного контроля Молдова стала требовать от наших импортеров соблюдения ими молдавского законодательства в области импорта медикаментов. Читай – стала требовать завозить те медикаменты, которые значатся в молдавском, одобренном их минздравом реестре. Приднестровье тогда собрало в офисе миссии ОБСЕ в Бендерах экспертов и членов рабочих групп с обоих берегов Днестра и детально проинформировало их о рисках, которые могут возникнуть в связи с новыми правилами импорта медикаментов в ПМР. На той встрече была достигнута договоренность продолжить диалог уже в Кишиневе, но он не увенчался успехом – правительство Молдовы таки приняло это драконовское решение.

К слову, те же молдавские политологи в открытую говорят, что от него выигрывает только председатель их правительства Филип и европейские фармфирмы, которым Филип своим решением «дарит» еще и приднестровский рынок.

Чем нам это грозит? Тут и к бабке не ходи – подорожанием лекарств, которые и без того недешевы, установлением полного контроля со стороны Молдовы над нашим лекарственным импортом, диктатом в отношении того, что «брать», а чего «не брать», проблемами для наших импортеров, которые должны будут играть по молдавским правилам, соблюдать их законодательство, соответственно, платить налоги и пошлины в их казну и в нашу. Словом, перспективка еще та… Хотя мы в последнее время сделали столько подарков Молдове и шагов – безответных – навстречу ей, что сдача позиций на лекарственном фронте уже не выглядит такой катастрофичной. Во всяком случае денно и нощно радеющие за благо народное депутаты не призывают к себе в Верховный Совет ни президента, ни министра иностранных дел, ни премьера, и не требуют от них отчета по этому поводу. А ведь еще года полтора-два были так принципиальны и настойчивы даже по политическим «пустякам»…

Что касается народа, то «пипл», запуганный показательными задержаниями и арестами, на площадь митинговать не пойдет, и пусть и неохотно, но «схавает» еще одно увеличение цен – уже на медикаменты.

В политическом плане можно предположить, что официальный Кишинев попытается выжать из этой ситуации максимум баллов и будет использовать «лекарственную тему» в качестве «крючка», с помощью которого будет понуждать Тирасполь стать еще более уступчивым по многим переговорным позициям.

И вот ведь незадача – и Россию в качестве арбитра не призовешь: мы своими заигрываниями с Евросоюзом, сепаратными переговорами местных серых кардиналов из среды олигархов охладили ее интерес к нам донельзя.
Семен Погребняк
  • Сегодня, 12:24
  • DTV
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