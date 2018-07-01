Парламентский комитет по вопросам АПК, транспорту, строительству инициирует поправки в закон «О безопасности дорожного движения», которые напрямую коснутся тех автовладельцев, чьи машины работают на сжиженном нефтяном газе или на компримированном (сжатом) природном газе. Еще один момент – нововведения касаются как физических, так и юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность по перевозке пассажиров и багажа посредством газобаллонного автомобиля.



Что предлагают парламентарии?

Учитывая специфичность таких автомобилей и некоторый риск, который они представляют (хотя в пояснительной записке к законопроекту не приводится никакой статистики относительно того, сколько несчастных случаев случилось с «газовыми» машинами за время их существования), депутаты полагают, что владельцы таких машин должны проходить не просто техосмотр авто, а еще предъявлять акт

технического осмотра газобаллонной топливной системы, установленной в машине. Эту обязанность им вменят в случае принятия поправок к закону.



Объясняя необходимость их принятия, автор законодательной инициативы, председатель парламентского комитета Виктор Гузун ссылается на то, что в настоящее время на территории республики наблюдается большое количество транспортных средств, работающих на сжиженном нефтяном газе или на компримированном (сжатом) природном газе, в частности маршрутные, легковые такси. А наличие газобаллонного оборудования в автомобиле является крайне опасным ввиду того, что в случае какой-либо неисправности данной аппаратуры возможны различного рода негативные процессы, повлекшие за собой пожар и (или) взрыв. Следовательно, данный факт ставит под угрозу вопрос безопасности пассажиров и требует строго контроля. Поэтому предлагается дополнить перечень документов, необходимых для проведения технического осмотра, еще и обязательным актом технического осмотра газобаллонной системы.



Строгий контроль – особенно в вопросах безопасности и сохранения жизни и здоровья пассажиров – безусловно, необходим, но поскольку в нашей независимой стране ничего не делается просто так, было бы интересно узнать, кто «держит бизнес» по проверке техсостояния газобаллонных систем? Впрочем, возможно, мы слишком подозрительны в своих предположениях… А необходимость принятия законопроекта и впрямь продиктована заботой о народе…

Иван Загоруйко





