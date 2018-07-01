В Приднестровье с начала года средняя зарплата выросла на 9,3%, составив 4 185 рубля ($254).Такие данные приводит Министерство экономического развития в обзорном документе «Социально-экономическое развитие региона в январе-мае 2018 г.».



Из сборника следует, что всего на 1 июня 2018 г. зарегистрировано почти 88 тыс. официально работающих граждан. Самая многочисленная группа работников в промышленности – 23,5 тыс. Далее следуют работники образования (20,5 тыс.) и здравоохранения – 10,7 тыс. Меньше всего специалистов занято в страховании – 73 человека.



Наиболее высокая зарплата по итогам пяти месяцев 2018 г. (в сравнении с аналогичным периодом 2017 г.) в банковской сфере – 8143 рубля (годом ранее – 6862). Второе место работники связи – 7592 (7093). Замыкают тройку лидеров работники промышленности – 5824 (5079). Самая низкая зарплата у социальных работников – 2163.