Инвестиционное законодательство, разработанное правительством и принятое Верховным Советом, с которым и первые, и вторые носились, как с писанной торбой в лучшем смысле этого слова, заработал – на этой неделе инвестиционный совет при Правительстве одобрил заявку на предоставление преференций иностранной компании ООО «ТОП ДЖЕО СЕРВ». В рамках государственной поддержки инвестиционной деятельности компания получит беспрецедентные льготы – освобождение на семь лет от налогов на доходы, на землю и на дивиденды акционеров, снижение ставки Единого социального налога с 25% до 14%.



О самой компании известно немного – в скупом официальном правительственном сообщении по факту подписания с ней договора сказано, что она создана совсем недавно, в апреле этого года (уж не под наши ли офигительные преференции?), на базе Бендерского автосборочного завода. Занимается производством стальных и легких металлических конструкций, применяющихся в строительстве. Ее учредителями являются иностранные граждане, но вот откуда «иностранцы», не сообщается. По их фамилиям - Юлиан Ганган и Ионуц-Василе Илие – можно предположить, что первые инвестиционные «ласточки» «залетели» к нам не из совсем «иностранного далека», но даже всезнающий интернет по их поводу не выдал никакой информации.



В этом году инвесторы планируют вложить в производство более 500 тысяч евро, а до 2025 года - ещё 400 тысяч евро, увеличить за семь преференциальных лет количество работающих до 200 человек. Сегодня на предприятии трудятся 40 человек. Производимая ими продукция практически вся уходит на экспорт, пока – в Румынию, но географию поставок планируют расширить, как и производственные объемы. Сырье новая компания приобретает у нашего Молдавского металлургического завода, что было одним из «пунктиков», который сыграл в пользу «ТОП ДЖЕО СЕРВ» при выборе правительством его в качестве инвестора, на которого распространяются инвестиционные льготы.



Один из учредителей компании - Юлиан Ганган – не скрывал ни удовлетворения, ни оптимизма: благодаря беспрецедентным налоговым преференциям вложения в производство быстро окупятся, продукция, учитывая быстро развивающийся строительный бизнес (но пока, увы, не у нас), будет востребована, проблем со специалистами не возникнет. На сайте рекламного издания Маклер мы нашли объявление о приеме на работу арматурщиков и вязальщиков-монтажников на предприятие. Инвесторы-иностранцы уверяют, что их проект долгосрочный, они планируют работать на рынке гораздо дольше, чем будет длиться инвестиционный льготный период.



Нам тоже остается надеяться, что «ТОП ДЖЕО СЕРВ» не будет первой и последней «ласточкой» (нашими преференциями уже заинтересовались австрийцы), что инвесторы, летящие к нам на инвестиционный привлекательный «огонек», не будут исчезать сразу после окончания преференциального периода, обманув наши ожидания и оставив нас с носом.

Иван Загоруйко



