Фермеры говорят, что в ближайшие годы овчарни вовсе исчезнут. Овечья шерсть и брынза не пользуются спросом. Плохо идут дела и с продажей мяса. Фермеры говорят, что в ближайшие годы овчарни вовсе исчезнут. Проблему обсудили на встрече с представителями Министерства сельского хозяйства в Чимишлии. В ней приняли участие 20 фермеров, передает publika.md
"Максимум через два года в Молдове не останется овец. Зоотехника исчезает. Дохода никакого. Деньги с продажи брынзы идут на корм животным".
"Уже много лет шерсть выбрасываем. Если бы продавали хотя бы по три лея за килограмм, покупали бы солярку или кукурузу для животных, а так".
У Иона Телягэ из села Минджир 300 овец. Фермер говорит, что в последние годы содержать их не на что.
"Ягнятина пользуется спросом на Пасху, в остальное время не продаем, негде. Даже если взрослых овец продаешь, люди не берут", - cообщил владелец овчарни Ион Телягэ.
В большинстве случаев овец разводили из-за шерсти. Сейчас же спрос на нее упал.
"Зарабатывали в основном на производстве шерсти. А с появлением синтетики, спрос упал. Больше не шьют ни брюк, ни свитеров, ни чулок из шерсти."
Представители Министерства отметили, что власти предоставляют субсидии фермерам, выращивающим овец, а также коз.
"С 2018 года, чтобы привлечь молодых фермеров, субсидии предоставляют авансом. Ими могут воспользоваться фермеры, открывшие новое дело. 65% вкладывает государство, 35% - фермер", - cообщила глава управления Минсельхоза Татьяна Нисторикэ.