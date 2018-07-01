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Новенькое в законодательстве: от госбезопасности до студентов

Новенькое в законодательстве: от госбезопасности до студентов
Не выпускать! Сотрудников госслужбы безопасности ограничат в праве на выезд из республики

В соответствии с распоряжением президента парламентский комитет по законодательству разработал поправки в закон «О порядке въезда в Приднестровскую Молдавскую Республику и выезда из Приднестровской Молдавской Республики», которые касаются сотрудников органов государственной службы безопасности.
Работа эта ответственная, сложная и специфичная, требующая «жертв» - если вы готовы посвятить ей жизнь (или какой-то определенный ее временной отрезок), готовьтесь к тому, что ваши права, предусмотренные Конституцией и являющиеся само собой разумеющимися для всех остальных граждан, будут урезаны. В частности, на беспрепятственный выезд из республики.
Так, законопроектом предлагается предусмотреть возможность временного ограничения права гражданина ПМР на выезд из республики, если он проходит государственную службу (работает) в органах государственной службы безопасности, на срок, оговоренный в контракте или трудовом договоре.
Такие ограничения связаны с необходимостью обеспечения собственной безопасности в соответствующих структурах. Служба есть служба. К слову, такое положение дел существует и сегодня, но невыезд сотрудников госбезопасности регулируется внутренними локальными актами (правилами внутреннего распорядка, либо же негласными договоренностями и т.д.). Теперь его решено закрепить на законодательном уровне.
В случае принятия поправок закон вступит в силу по истечении 14 дней после дня его официального опубликования.

Новенькое в законодательстве: от госбезопасности до студентов

И служить, и учиться
Еще одна законодательная инициатива касается уже студентов, которые после окончания первого курса университета (иной организации высшего профессионального образования) были призваны по призыву в армию.
Напомним, сегодня таким военнослужащим предоставлена возможность не прерывать учебу – для этого им достаточно перевестись с очной на заочную или вечернюю форму обучения. В таком случае раз в год – а именно во время зимней сессии – им предоставляется учебный отпуск. Но, как известно, студенты живут весело от сессии до сессии, а их случается две в году: еще и летняя.
Поэтому законодатели предлагают внести соответствующие поправки в закон «О статусе военнослужащих», закрепляющие возможность предоставления студентам-военнослужащим учебного отпуска еще и на период летней сдачи экзаменов и зачетов. По их мнению, это позволит им не бросить учебу, и поднять престиж армии.
  • Сегодня, 22:24
  • DTV
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