Как сообщило ИА "Новости Приднестровья", "В спортивно-оздоровительном лагере «Юность» трое детей заразились острой кишечной инфекцией. Больные были направлены в инфекционное отделение Бендерской городской больницы. Как сообщают специалисты инфекционного отделения, 22 июля дети поступили с повышенной температурой (38,5-39,5°С), болями в животе, рвотой и частым жидким стулом. Воспитанники лагеря прибыли в состоянии средней тяжести, сейчас все показатели удовлетворительны, и в ближайшие дни детям закроют больничные листы. Одной из возможных причин заражения детей могут стать пирожные, которые накануне подавались в лагере в виде угощения. Были ли нарушены правила хранения продуктов, что привело к пищевому отравлению, разберётся Центр гигиены и эпидемиологии. По версии директора лагеря, возможность отравления пирожными исключена.
«У нас 250 человек покушали пирожные, они в меню заложены. Если дело было бы в них, то было бы массовое отравление. А так у нас 3 человека с одного отряда. Мы постоянно боремся с родителями, чтобы не приносили продукты питания», - поясняет директор спортивно-оздоровительного лагеря «Юность» Андрей Панфилов.
В настоящее время специалисты проводят лабораторные исследования, предварительно взяв пробы готовой пищи, сырья и даже анализы у персонала кухни.
«При получении результатов исследования и определении причины, вызвавшей заболевания у детей, директор, старший повар и медицинский работник лагеря будут подвержены штрафным санкциям», - отметил главный врач бендерского Центра гигиены и эпидемиологии Дмитрий Кирста".
Все бы ничего, но в вайбер-паблике "Приднестровье" распространяется информация, которая расходится с официальным сообщением. Вот о чем говорят пользователи:
Остается надеяться, что в скором времени мы узнаем реальную ситуацию и подробности происшествия.