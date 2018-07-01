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Мойте руки после рисования или Сколько яда содержится в карандаше

Мойте руки после рисования или Сколько яда содержится в карандаше
Зачастую карандаши используются детьми скорее в качестве игрушки, чем письменной принадлежности. Исследование, проведенное немецким фондом Stiftung Warentest, оценивающим товары и услуги на потребительском рынке Германии, показывает: почти каждый третий набор с цветными карандашами содержит токсичное вещество, вызывающее рак, сообщает Der Spiegel.

В ходе исследования эксперты изучили 35 наборов письменных принадлежностей, среди них 17 - с цветными карандашами, 12 - с фломастерами и 6 патронов с чернилами.

Многие потребители считают цветные карандаши безвредными, однако именно в этой группе эксперты обнаружили превышение содержания полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), которые считаются канцерогенными. При этом токсичность карандашей не связана с их ценой и качеством, отмечает издание: первое и второе место в рейтинге токсичности заняли самые дорогие наборы. В целом из 17 наборов цветных карандашей только 5 получили оценку "хорошо", говорится в публикации.

Фломастеры из-за своего химического запаха чаще считаются вредными, однако они относительно хорошо прошли испытания: только в двух наборах были обнаружены консерванты бензизотиазолинон (BIT) и метилизотиазолинон (MIT), которые также используются в чистящих средствах и могут вызывать аллергию при контакте с кожей.
Что касается чернил, то из-за содержания консервантов неудовлетворительную оценку получили пять из шести проверенных патронов с чернилами, сообщает корреспондент.

Несмотря на то, что, по предположению экспертов, карандаши и чернила, содержащие вредные вещества, не несут серьезной опасности, специалисты советуют отказаться от вызывающих сомнения образцов и мыть руки после рисования, передает издание.

Источник: Der Spiegel

  • Сегодня, 08:20
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