Водитель открыл дверь, не посмотрев кто движется сзади(((

Куда денешься без аварий:

Как всегда, после хорошего дождя Бородинка тонет:

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