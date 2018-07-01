Глава Православной Церкви Молдовы бывал с архипастырскими визитами в разных городах и районах республики. Сегодня Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир прибыл в Бендеры. На приднестровской земле его приветствовал Президент ПМР Вадим Красносельский и Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва. Встреча состоялась на территории Военно-исторического мемориального комплекса. Место собеседники назвали священным. Здесь захоронено больше пяти тысяч солдат и офицеров – увековечена память не только российских, но и румынских, венгерских, французских воинов. Бывшее военное кладбище хранит воспоминания о трагических событиях, происходивших в этих краях в разное время – в 1812-м, во время русско-турецкой войны, в годы Великой Отечественной и в начале 1990-х прошлого столетия. Митрополит Владимир высоко оценил усилия по созданию мемориального комплекса, назвав инициативу «великим благим делом».
Президент ПМР рассказал об истории создания исторического объекта, детали которой известны ему не понаслышке: Вадим Красносельский был не только инициатором и идейным вдохновителем, но и непосредственным участником процесса возведения мемориала и сбора сведений о нашедших здесь вечный приют военнослужащих. Глава приднестровского государства поделился с Предстоятелем Православной Церкви Молдовы воспоминаниями о том, как велась архивная работа: материалы стекались в Приднестровье из информационных источников различных стран.
Еще один исторический объект, который по предложению приднестровской стороны посетил сегодня Правящий архиерей Кишиневской епархии, – Бендерская крепость. В сопровождении Президента ПМР он побывал в бендерском храме святого благоверного князя Александра Невского и в новой часовне, возведенной в память о святых царских мучениках – членах семьи последнего русского императора Николая II. Собеседники говорили о значимости работы, проводимой по восстановлению храмов и укреплению основ православной веры.
Митрополит с интересом и вниманием отнесся ко всем объектам, расположенным на территории мемориального комплекса «Бендерская крепость», оценил масштаб проводимых работ по ее восстановлению, отметив, что поддерживает любые начинания, связанные с сохранением исторической памяти. Источник