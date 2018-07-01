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А жить-то, оказывается, становится все лучше!

А жить-то, оказывается, становится все лучше!
С оптимизмом должны смотреть приднестровцы в светлое будущее - именно такой вывод хочется сделать после ознакомления сообщения о совещании президента Приднестровья с председателем ГТК. Оказывается, что "[b]...по итогам первых шести месяцев текущего года внешнеторговый оборот Приднестровья составил 968 миллионов долларов, что на 53% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Импорт увеличился на 44% , экспорт – на 70%".
Председатель ГТК проинформировал Президента о росте на 21% поступлений в республиканский бюджет от взимания ввозной таможенной пошлины, а также о том, что в нынешнем году поступило в три раза больше средств и от акцизного сбора.[/b]

Если взять еще и официальные статистические данные, то наш бюджет, по сравнению с кризисным 2016 годом, должен распухнуть от поступлений. Ан нет! Денег все равно не хватает. Не хватает на выплату пенсий и прочих социально ориентированных статей.

У некоторых несознательных граждан возникает вопрос: [b]много наших граждан-пенсионеров перешли на российскую пенсию, тем самым сняв бремя оплаты с приднестровского бюджета[/b]. И все равно не достаточно?!

Ничего не понятно, говорят они. Тут или цифры, не отражают реальное положение дел, либо что-то другое. Хотя, нужно подождать до следующих выборов, выбрать снова эту власть и продолжить наблюдать - именно такой вывод напрашивается после заявлений наших руководителей, что позитивные изменения станут видны только после 2020 года. А там видно будет.

Учитывая отток населения и сокращающийся его оптимизм, на память приходят слова русского поэта Некрасова: Жаль только — жить в эту пору прекрасную, Уж не придется - ни мне, ни тебе...
[b]Григорий Воловой[/b]
  • Вчера, 20:46
  • DTV
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