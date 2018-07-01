Парламентарии предлагают свой вариант



Сегодня, напомним, компетенцией назначать на должность руководителя организации образования, освобождать его наделена госадминистрация как учредитель муниципальных организаций образования.

Однако законом «Об образовании» установлено, что назначение и освобождение от должности руководителей организаций образования (по согласованию с исполнительным органом государственной власти и управления, в ведении которого находятся вопросы образования) относится к компетенции органа местного управления образованием. Таким образом получается законодательная «неразбериха» - так кто должен назначать/освобождать директора школы: госадминистрация или горсовет?



Парламентский комитет по вопросам образования предлагает внести поправки в закон и эту самую неразбериху устранить, оставив функцию назначения руководителей только за госадминистрациями, но при условии согласования кандидатуры «назначенца» с исполнительным органом государственной власти и управления, в ведении которого находятся вопросы образования (читай – министерством просвещения).



Что касается детских садов, то здесь также предлагается кадровые вопросы назначения/освобождения заведующих детсадов согласовывать с министерством просвещения. Заместителя руководителя организации дошкольного образования (по согласованию с учредителем) назначает на должность и освобождает от должности руководитель данной организации.



Председатель профильного парламентского комитета Михаил Бурла обращает внимание еще на одну законодательную нестыковку. В соответствии с пунктом 1 статьи 42 Закона «Об органах местной власти, местного самоуправления и государственной администрации в Приднестровской Молдавской Республике» от 5 ноября l994 года государственная администрация осуществляет управление принадлежащими Совету учреждениями народного образования, организует их материально-финансовое обеспечение, утверждает и освобождает от должности их руководителей, если иное не предусмотрено действующим законодательством.



Однако следует констатировать, что формулировка «учреждения народного образования, принадлежащие Совету» на сегодняшний день является несоответствующей нормам действующего законодательства, в том числе об образовании. В правовом поле республики отсутствует понятие «учреждения народного образования», кроме того, учредителями муниципальных организаций образования являются муниципальные образования в лице государственных администраций городов (районов), в связи с чем организации образования не могут принадлежать Советам народных депутатов. Соответствующей поправкой «недоразумение» предлагается устранить, раз и навсегда определив, что управление подведомственными муниципальными организациями образования, здравоохранения и социального обеспечения осуществляет государственная администрация. И точка!

Непонятно только, как мы-то с 94-го года не заметили этих законодательных разночтений, как госадминистрации и горсоветы делили полномочия?

Иван Загоруйко

