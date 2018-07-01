

Судебный процесс по делу депутата Верховного Совета Приднестровья Олега Хоржана набирает обороты. Он еще только в самом начале пути, а уже подарил много открытий из которых следует, что сторона обвинения народного избранника "шила" дело впопыхах, выполняя срочный заказ. Практически все наблюдатели сходятся в мысли, что сам процесс носит политический характер.



На информационном фоне заседания Верховного Суда ПМР, а именно он и судит Хоржана, как-то уже неактуальными стали обвинения против бывшего президента республики Евгения Шевчука. Уже никто особенно и не помнит, в чем его обвиняют, и на какой стадии находится эти уголовные дела. А ведь, сколько информации вылили официальные источники в уши обывателей - не счесть! А сейчас тихо.



Ведь чем сейчас гордиться новой власти? Есть ли у нее успехи во внутренней и внешней политике, а также - вот это самое главное - в экономике? Официальные реляции - только про успехи, но жизнь показывает, что все "трошечки не так". Видимо конверт номер один уже отыгранная карта (это для тех, кто помнит анекдот про нового директора) и перестал быть актуальным. Сейчас наступила пора работать по второму конверту - то есть обещать, хвалить и еще раз обещать.



В этом плане временное устранение депутата Олега Хоржана, который постоянно критиковал нынешние власти ПМР и называл вещи своими именами, давая некоторым руководителям и фирме-монополисту "Шериф" нелицеприятные оценки, вписывается в схему расправы над теми, кто портит создаваемую благополучную картину единения народа и власти.







Собственно говоря, что произошло? Формальным поводом стало проведение встречи с избирателями, именно так было обозначено в уведомлении депутата ВС ПМР, направленное в Тираспольскую администрацию. Учтите, что та, не отказала в этом, лишь сообщив, как говорит общественный защитник Петр Немченко, о невозможности предоставления звукоусиливающей аппаратуры для этого мероприятия. Но наверху решили, что это был несанкционированный митинг - по другому не получалось привлечь организатора и участников.



Несмотря на провокации "засланных казачков", встреча прошла мирно. Но - "Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать" - классическая фраза из басни Крылова полностью описывает начавшиеся после этого действия. Задержания участников встречи, административные наказания, вплоть до ареста - это должно было послужить устрашению тех, кто поддержал и мог в будущем поддержать Олега Хоржана. Кстати, самому Хоржану решением суда влепили всего лишь админштраф. То есть, организатор получил меньше, чем те, кто его слушали!







Кое-что у инициаторов такого прессинга получилось. Атмосфера преследования участников встречи распространилась на все Приднестровье. Но этого было мало, нужно было любыми путями выбить оппозиционера с политической трибуны.

Как это сделать? Только путем изоляции - его арестовали по сфабрикованному обвинению и даже на судебные заседания, как можно понять, в качестве устрашения всех, приводят многочисленные конвоиры в масках и с автоматами. Да и сам Верховный суд демонстрирует не лучший пример гласности: людей на входе обыскивают, изымают телефоны, запрещают фото и видео, съемки, а также аудиозапись. Официальные СМИ эти заседания обходят молчанием, будто их не существует.



Как я так вижу, судебные разбирательства, идут по двум главным направлениям: сорвал или не сорвал Хоржан погон у сотрудника милиции, тем самым оказав сопротивление правоохранителю, а также насколько глубоко депутат оскорбил чувствительного министра внутренних дел Руслана Мову, который написал на него заявление и отдал на рассмотрение своим же сотрудникам, которые плавно передали дело в суд.





На фото: Руслан Мова, министр МВД ПМР



Можно предположить, что после заседания, когда облажался (по другому и не скажешь) опрашиваемый т.н. потерпевший сотрудник МВД ПМР, другие показания срочно сшитые для этого дела будут тоже трещать по швам. Даже те 25-28 человек, которые допускаются в зал - это увидят и станут разносчиками правды по городам и весям, а также по независимым СМИ.







Вангую, что суд путем сложения наказаний по всем статьям обвинения назначит судимость, возможно с лишением свободы на (не)значительный срок.

Если я ошибаюсь и суд проявит "мягкость", и О.Хоржан получит условный срок, все равно это является судимостью. Однако думаю, что до такого варианта дело не дойдет. Уж больно наверху жаждут мести.



Выскажу мнение, что правоохранительные органы уже срочно "лепят" новые уголовные дела на оппозиционера, и мы вскоре сможем наблюдать еще один судебный процесс против непокорного коммуниста Приднестровья.



Кто-то спросит: они, что там очумели? Вон - Зюганов, не последний человек в России, ставит вопрос ребром - освободите Хоржана, называя наши власти при этом нелицеприятными словами. Уже и Совет безопасности РФ рассматривал этот вопрос. Коммунисты всех стран СНГ выступили с жесткими заявлениями по этому поводу... Тучи потихоньку сгущаются над Приднестровьем. Для чего наши так рискуют, идя вопреки и создавая общий негативный фон республике?





На фото: Геннадий Зюганов, Председатель ЦК Компартии Российской Федерации, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Судебный процесснабирает обороты. Он еще только в самом начале пути, а уже подарил много открытий из которых следует, что сторона обвинения народного избранника "шила" дело впопыхах, выполняя срочный заказ. Практически все наблюдатели сходятся в мысли, что самНа информационном фоне заседания Верховного Суда ПМР, а именно он и судит Хоржана, как-то уже неактуальными стали обвинения против бывшего президента республики Евгения Шевчука. Уже никто особенно и не помнит, в чем его обвиняют, и на какой стадии находится эти уголовные дела. А ведь, сколько информации вылили официальные источники в уши обывателей - не счесть! А сейчас тихо.Ведь чем сейчас гордиться новой власти? Есть ли у нее успехи во внутренней и внешней политике, а также - вот это самое главное - в экономике? Официальные реляции - только про успехи, но жизнь показывает, что все "трошечки не так". Видимо конверт номер один уже отыгранная карта (это для тех, кто помнит анекдот про нового директора) и перестал быть актуальным. Сейчас наступила пора работать по второму конверту - то есть обещать, хвалить и еще раз обещать.В этом плане временное устранение депутата Олега Хоржана, который постоянно критиковал нынешние власти ПМР и называл вещи своими именами, давая некоторым руководителям и фирме-монополисту "Шериф" нелицеприятные оценки, вписывается в схему расправы над теми, кто портит создаваемую благополучную картину единения народа и власти.Собственно говоря, что произошло?, именно так было обозначено в уведомлении депутата ВС ПМР, направленное в Тираспольскую администрацию. Учтите, что та, не отказала в этом, лишь сообщив, как говорит общественный защитник, о невозможности предоставления звукоусиливающей аппаратуры для этого мероприятия. Но наверху решили, что это был несанкционированный митинг - по другому не получалось привлечь организатора и участников.Несмотря на провокации "засланных казачков", встреча прошла мирно. Но - "Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать" - классическая фраза из басни Крылова полностью описывает начавшиеся после этого действия. Задержания участников встречи, административные наказания, вплоть до ареста - это должно было послужить устрашению тех, кто поддержал и мог в будущем поддержать Олега Хоржана. Кстати, самому Хоржану решением суда влепили всего лишь админштраф. То есть,Кое-что у инициаторов такого прессинга получилось.. Но этого было мало, нужно было любыми путямиКак это сделать? Только путем изоляции - его арестовали по сфабрикованному обвинению и даже на судебные заседания, как можно понять, в качестве устрашения всех, приводят многочисленные конвоиры в масках и с автоматами. Да и сам: людей на входе обыскивают, изымают телефоны, запрещают фото и видео, съемки, а также аудиозапись. Официальные СМИ эти заседания обходят молчанием, будто их не существует.Как я так вижу, судебные разбирательства, идут по двум главным направлениям:, тем самым оказав сопротивление правоохранителю, а также, который написал на него заявление и отдал на рассмотрение своим же сотрудникам, которые плавно передали дело в суд.Можно предположить, что после заседания, когда облажался (по другому и не скажешь) опрашиваемый т.н. потерпевший сотрудник МВД ПМР, другие показания срочно сшитые для этого дела будут тоже трещать по швам. Даже те 25-28 человек, которые допускаются в зал - это увидят и станут разносчиками правды по городам и весям, а также по независимым СМИ.Вангую, чтоЕсли я ошибаюсь и суд проявит "мягкость", и О.Хоржан получит, все равно это является судимостью. Однако думаю, что до такого варианта дело не дойдет. Уж больно наверху жаждут мести.Выскажу мнение, чтопротив непокорного коммуниста Приднестровья.Кто-то спросит: они, что там очумели? Вон -, не последний человек в России, ставит вопрос ребром - освободите Хоржана, называя наши власти при этом нелицеприятными словами. Уже ирассматривал этот вопрос.по этому поводу... Тучи потихоньку сгущаются над Приднестровьем. Для чего наши так рискуют, идя вопреки и создавая общий негативный фон республике?

Все очень просто: тут работают два фактора. Первый - желание сохранить власть в будущем и убрать консолидирующий элемент оппозиционных сил перед грядущими выборами.

Недовольство в массах растет, и оппозиция от этого только прибавляет. Но если Хоржану влепить судимость, пусть даже условную, то он баллотироваться на будущих выборах не сможет и у недовольных не будет лидера с депутатским и иным мандатом.



Второй, как мне представляется - просто жажда мести, несмотря ни на что. Как это так - нашелся тот, кто мешает зарабатывать деньги и кричит, что народ обкрадывают, да еще не падает в ноги! В него плюют, а он возмущается!



Но ведь Россия нас кормит, и мы должны обращать внимание на то, что там говорят и от нас порой требуют, - вновь скажут некоторые. Увы, Россия нас кормит - это точно. Но кормит она в первую очередь, своим дешевым газом всего лишь предприятия, которые, в основном, находятся в полной зависимости монополиста. Монополист зарабатывает на этом хорошие деньги. А деньги, судя по информации молдавских СМИ, хранятся не в России, а в Великобритании. Может быть, это и не так. Кто его знает, но складывается представление, что наши ребята россиян не боятся, ведь их бизнес весь заточен в Европе, страны которой в любой момент могут перекрыть им кислород.



Раньше бытовало мнение, что у Кремля много "башен", то есть, если на высшем уровне принималось решение по Приднестровью, то спущенное вниз для исполнения одна из "башен" могла его решать в другом направлении, если, конечно, приднестровцы успевали вовремя "подмазать" нужных людей, сидящих в этой "башне".

Может, так и было раньше. Сегодня ситуация другая. Есть руководящий центр, и Москва четко контролирует ситуацию.



На фото: Владимир Путин, президент РФ

Демонстрацией изменения политики в отношении Приднестровья является и назначение спецпредставителя по Молдове Дмитрия Козака, а также смена посла России в Молдове. Судя по их характеристикам, эти люди хорошо знают ситуацию не только в Молдове, но и в Приднестровье. Вряд ли их радует, что некоторые политические и иные вопросы решаются Приднестровьем без участия России, фактически разваливая формат "5+2".



Можно с уверенностью сказать, что нынешних руководителей ПМР, как явных, так и теневых, ожидают непростые времена. Как это будет происходить - пока тяжело предположить.

Но то, что судебный процесс против Олега Хоржана создает дополнительные негативные оценки, которые будут учтены при принятии будущих решений по Приднестровью на российском Олимпе - это уже видно невооруженным глазом.

Осталось дождаться осени, именно в этот период начнутся первые политические движения в нашем направлении.

Ждем-с.