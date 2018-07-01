Парламентские выборы в Молдове состоятся 24 февраля 2019 года. Эту дату утвердили депутаты.

Грядущие парламентские выборы пройдут по смешанной избирательной системе. Это означает, что одна половина депутатов выбирается по партийным спискам, а другая - по одномандатным округам.

Избирательный порог для партий составляет 6%, а для избирательного блока - 8%.

Молдова перешла от пропорциональной к смешанной избирательной системе в июле 2017 года. Тогда за соответствующий законопроект проголосовали 74 депутата.



К выборам по смешанной избирательной системе в Молдове уже созданы 46 округов, из которых два в Гагаузии, два в Бельцах, один в Тараклии, одиннадцать в Кишиневе. В приднестровском регионе страны, который не контролируется центральными властями, сформируют два округа. Еще три создадут за границей: на Востоке и на Западе евразийского континента и один — в США и Канаде.

