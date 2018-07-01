Когда президент Молдовы Игорь Додон снова встретится с лидером Приднестровья
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Встреча президента Молдовы Игоря Додона и лидера Приднестровья Вадима Краcносельского состоится в середине сентября на правом берегу Днестра.Об этом Додон сообщил в четверг вечером в интервью одному из телеканалов, передает infotag.md
"Мы планируем встречу с Вадимом Красносельским. Скорее всего, она состоится 15 сентября, на правом берегу Днестра, возможно - в загородной резиденции в Кондрице. Нам есть, что обсудить", - сказал Додон.
По его словам, необходимо готовиться к тому, чтобы вплотную заняться урегулированием приднестровского конфликта.
"Мы говорили об этом на недавней встрече в Москве с президентом России Владимиром Путиным. После парламентских выборов в Молдове могут появиться хорошие возможности для решения приднестровской проблемы", - отметил президент.