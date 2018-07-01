Dnestr.TV

 
0

Таран киоска с валютой и трагический спор на Днестре

Таран киоска с валютой и трагический спор на Днестре
Бендеры. 28-летний горожанин, развозивший продукцию агрофирмы, попал в аварию возле центрального рынка на ул. С. Лазо. Примерно в 8:30, двигаясь на автомобиле Ivecо, он не выдержал безопасный интервал и совершил наезд на киоск обмена валюты. Продолжая нарушать ПДД, водитель с места аварии скрылся. Был задержан сотрудниками отдела ГАИ.

Таран киоска с валютой и трагический спор на Днестре

Тирасполь: Поездка таксиста закончилась опрокидыванием в траншею. Водитель не выполнил требования временных знаков «Движение запрещено», «Ведутся дорожные работы».
Дорожно-транспортное происшествие произошло на перекрёстке улиц К. Маркса и Манойлова около часа дня. Моторный отсек и передняя часть салона иномарки оказались в достаточно глубокой яме, на дне которой проходит газовая труба высокого давления. Прибывшие на место происшествия специалисты аварийной газовой службы произвели замеры и пришли к выводу, что труба не повреждена, за исключением защитного верхнего слоя.

По словам очевидцев, в момент происшествия в салоне находился пассажир, который выбрался из машины самостоятельно. Водитель также не пострадал. Извлекать автомобиль пришлось с помощью подъёмного крана. Сотрудники ГАИ проводят разбирательство.

Таран киоска с валютой и трагический спор на Днестре

В Днестре утонула нетрезвая женщина. Трагедия произошла в районе насосной станции с. Красногорка примерно в 16:00. Компания жителей с. Малаешты отдыхала на берегу. Все четверо приятелей в возрасте от 44 до 54 лет употребляли спиртное.
В ходе разговора 45-летняя сельчанка пообещала, что переплывёт реку. Через некоторое время, покинув компанию, прошла вверх по течению около полукилометра и окунулась в воду. Никто из собутыльников её не остановил.
Последним, кто видел женщину в живых, стал купавшийся местный житель. Со слов мужчины, она поплыла и исчезла в десяти метрах от правого берега. По факту происшествия проводится разбирательство. Тело покойной обнаружено.
Источник: МВД ПМР
  • Сегодня, 19:18
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Процесс пошел - в Тирасполе состоялось судебное заседан ...
  • Пресс-конференция Петра Немченко, общественного защитни ...
  • Крепче за кошелек держись, шофер!
  • Пена вокруг пива
  • Смертельное ДТП в Григориополе
  • Тем, кто ездит «на газе» - Готовьтесь к ужесточению пра ...
  • Пенсионеры – на выход, пора носки вязать
  • Трагедия в Каменке: неотвратимо ли наказание?
  • Крепись патентщик, держись патентщик! И остальные тоже. ...
  • Суд или судилище? Процесс над Олегом Хоржаном продолжа ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Процесс пошел - в Тирасполе состоялось судебное заседан ...
  • Пресс-конференция Петра Немченко, общественного защитни ...
  • Крепче за кошелек держись, шофер!
  • Пена вокруг пива
  • Смертельное ДТП в Григориополе
  • Тем, кто ездит «на газе» - Готовьтесь к ужесточению пра ...
  • Пенсионеры – на выход, пора носки вязать
  • Трагедия в Каменке: неотвратимо ли наказание?
  • Крепись патентщик, держись патентщик! И остальные тоже. ...
  • Суд или судилище? Процесс над Олегом Хоржаном продолжа ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна