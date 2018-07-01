Бендеры. 28-летний горожанин, развозивший продукцию агрофирмы, попал в аварию возле центрального рынка на ул. С. Лазо. Примерно в 8:30, двигаясь на автомобиле Ivecо, он не выдержал безопасный интервал и совершил наезд на киоск обмена валюты. Продолжая нарушать ПДД, водитель с места аварии скрылся. Был задержан сотрудниками отдела ГАИ.
Тирасполь: Поездка таксиста закончилась опрокидыванием в траншею. Водитель не выполнил требования временных знаков «Движение запрещено», «Ведутся дорожные работы». Дорожно-транспортное происшествие произошло на перекрёстке улиц К. Маркса и Манойлова около часа дня. Моторный отсек и передняя часть салона иномарки оказались в достаточно глубокой яме, на дне которой проходит газовая труба высокого давления. Прибывшие на место происшествия специалисты аварийной газовой службы произвели замеры и пришли к выводу, что труба не повреждена, за исключением защитного верхнего слоя.
По словам очевидцев, в момент происшествия в салоне находился пассажир, который выбрался из машины самостоятельно. Водитель также не пострадал. Извлекать автомобиль пришлось с помощью подъёмного крана. Сотрудники ГАИ проводят разбирательство.
В Днестре утонула нетрезвая женщина. Трагедия произошла в районе насосной станции с. Красногорка примерно в 16:00. Компания жителей с. Малаешты отдыхала на берегу. Все четверо приятелей в возрасте от 44 до 54 лет употребляли спиртное. В ходе разговора 45-летняя сельчанка пообещала, что переплывёт реку. Через некоторое время, покинув компанию, прошла вверх по течению около полукилометра и окунулась в воду. Никто из собутыльников её не остановил. Последним, кто видел женщину в живых, стал купавшийся местный житель. Со слов мужчины, она поплыла и исчезла в десяти метрах от правого берега. По факту происшествия проводится разбирательство. Тело покойной обнаружено. Источник: МВД ПМР