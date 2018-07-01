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Так где находится Геннадий Кузьмичев?

Так где находится Геннадий Кузьмичев?
Надо сказать, что информация вокруг опального бывшего министра внутренних дел и председателя ГТК ПМР, а также бывшего кандидата в президенты Приднестровья Геннадия Кузьмичева достаточно противоречива. До сих пор не ясно, где он находится.

Как ни странно, если вчера были сообщения о том, что его задержали сотрудники правоохранительных органов Молдовы, то сегодня из ряда инсайдерских источников стало известно: якобы, полиция Молдовы заявила, что они никакого отношения к задержанию не имеют, и где он находится также не знают.

Другие источники заявляют, что Кузьмичев прошел путь Юрия Гервазюка и уже находится в Тирасполе.

Если это так, то тогда возникает вполне уместно подозрение о скоординированных действиях структур Молдовы и Приднестровья. Если это так, то можно говорить о втором похищении человека на территории суверенного государства Молдовы, как это делали некоторые молдавские СМИ в отношении Гервазюка.
При подтверждении этих обстоятельств, а рано или поздно это произойдет, ведь все равно нужно допустить к задержанному адвоката, возникнет очень много вопросов к тем, кто это сделал, и станет ясно чьи команды они выполняли.

  • Сегодня, 12:21
  • DTV
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