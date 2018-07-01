Ситуация вокруг похищения, а сегодня это уже иначе назвать нельзя, Геннадия Кузьмичева до сих пор остается не ясной. Как это произошло? Кто это сделал? Куда его поместили похитители? - вопросов много, а ответов нет.
То, что Геннадий Кузьмичев, будучи министром внутренних дел и председателем ГТК ПМР во времена второго президента Приднестровья Евгения Шевчука, много знал и видел - это однозначно. Уж если и искать нового свидетеля, которого нужно заставить дать показания против Шевчука - так это одна из самых весомых фигур. Остальные: Ю.Гервазюк, Э.Косовский.... - если и говорили, то не в нужном направлении. Правда, Кузьмичев прошел огонь и воду и заставить его говорить будет трудно, но почему бы не попробовать? И вот, Г.Кузьмичев исчез. Что же произошло?
Позволю себе пофантазировать на заданную тему. Начнем писать сценарий художественного фильма в жанре боевик. Чем черт не шутит - может Голливуд клюнет!
Итак - общий план: Геннадий Кузьмичев на своем автомобиле "Тойота - Авенсис" (гос.номер Т 426 КК), вместе с малолетней дочкой (меньше 2 лет) и родственником, который управлял автомобилем, едет по трассе Кишинев - Леушены. Неспешный разговор, музыка из радиоприемника, девочка на заднем сидении что-то рассматривает в окно.... Хмурые предгрозовые облака, встречные машины и пр.
Для справки: все происходит 27 июля, примерно в 16 часов - это надо отметить в конце фильма титрами.
И тут, его на 13 километре останавливает патрульная машина молдавской полиции. Предположу, что молдавские полицейские увидели, как сзади "Авенсиса" резко тормозит серебристый джип "Тойота Лэнд Крузер Прадо" из которой, как черти из табакерки выскочили 4-5 человек в гражданской одежде, но в масках. Уверен, что молдавских полицейских такая ситуация не смутила, и они смело наблюдали за происходящим.
Но моя фантазия заходит еще дальше: люди в масках вытаскивают водителя и кладут его лицом на асфальт, а самого Кузьмичева и его дочку вытаскивают из авто.
Но какой сценарий фильма без драки? Кузьмичев сопротивляется и завязывается драка. Полицейские смотрят, как люди в масках, благодаря численному перевесу и подготовке, все-таки заталкивают его с дочкой в свой "Крузак".
Продолжаю: Дочка была не нужна. Видимо команды что с ней делать не было. Ее просто выталкивают на дорогу.
Это должно понравиться зрителям - плачущая девочка на обочине дороги, кровь, ничего не понимающий дядя, стоящий рядом и безучастные сотрудники полиции. Экшен (боевик), так экшен!
Один из нападавших садится за руль машины Кузьмичева, при этом отказывает просьбе родственника отдать барсетку с документами и прочими делами. Может быть, даже посылает его в нужном направлении.
А так как голливудские сценарии сейчас обязательно заточены про "плохих" русских, то все нападавшие в масках почему-то говорят на русском языке без всякого акцента.
Естественно, согласно моим творческим фантазиям, машины уезжают в направлении.... - правильно! - Приднестровья. Уже где-то через час, они пересекли Приднестровскую границу. При этом сделали это, как я думаю, по встречке и не останавливаясь. Никто их и не думал останавливать.
Как вам мои фантазии? Чем не сюжет для голливудского фильма?
А если отбросить фантазии на заданную тему, то уже из инсайдерских источников достоверно известно: - Сразу же после исчезновения Г.Кузьмичева родственница задержанного обратилась в полицию, где ей сообщили, что проводилась совместная операция СИБа и дорожной полиции. Зато утром там же ей сказали, что он среди задержанных не числится. - Геннадий Кузьмичев находится в СИЗО №1 с.Глинное, Приднестровье; - О задержании никому из родственников не сообщили...
P.S. Наверняка вы спросите: как фильм называться-то будет? Отвечу: Операция "Добрые самаритяне " - вторая серия. Хотя кто его знает, может быть не за горами и третья? Ну, такая у нас сегодня жизнь и такое у нас сегодня кино.
Григорий Воловой
P.S. 1 Ой, пока писал сценарий художественного фильма появились фотографии машин страшно похожих на те, которые проехали через приднестровскую таможню... Неужели я провидец?!