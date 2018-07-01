Съёмки фильма начнутся в марте 2019 года и продлятся два месяца

Причем этот проект, представленный на питчинге Министерства культуры России в июне нынешнего года, был признан одним из сильнейших, передает mybusiness.md.



«Молоко птицы» — драма. Действия фильма затронут молодого человека, который решился сбежать от текущей жизни и проблем с табором цыган. Для локации фильма выбрано Преднестровье, сюжет ленты развернётся на фоне проблем края и его самобытных, живописных пейзажей. Территория для съёмок выбрана не случайно — молодой режиссёр Евгений Марьян родом из этих мест.