Dnestr.TV

 
0

«Шериф» устроил аттракцион утраченных возможностей и выбыл из Лиги чемпионов

  • Категория: ---
«Шериф» устроил аттракцион утраченных возможностей и выбыл из Лиги чемпионов
Тираспольский «Шериф» в ответном поединке второго квалификационного раунда Лиги чемпионов-2018/19 сыграл вничью с македонской «Шкендией» - 0:0, и вылетел из этого турнира.
В первом матче македонцы были сильнее - 1:0, поэтому они считались фаворитами этого противостояния. Футболисты чемпиона Молдовы попытались максимально строго сыграть в защите. И в первом тайме «Шкендия» не смогла создать у ворот хозяев ни одного опасного момента.

А вот «Шериф» имел две хорошие возможности. На 25-й минуте удар Капича отразила перекладина. А за пять минут до перерыва Жо Сантос из убойной позиции мощно пробил, но мяч пролетел над перекладиной.

На 54-й минуте македонцы провели опасную контратаку. Эмини с левого фланга ворвался в штрафную «Шерифа», обыграл Пащенко и с острого угла пробил, но мяч попал в сетку с внешней стороны ворот.

После этого молдавская команда встрепенулась и резко взвинтила темп. На 59-й минуте Кендыш красиво пробил головой, мяч по красивой дуге перелетел через вратаря, но и через перекладину.

Затем дважды на острие атак «Шерифа» оказывался Капич. Однако в первом случае его удар парировал голкипер Захов, а во втором в отчаянном подкате угрозу от своих ворот отвел защитник Адили.

В последние минуты поединка хозяева поля устроили штурм ворот соперника, который оказался аттракционом упущенных возможностей. Македонцы чудом отбились.

К огорчению молдавских болельщиков, матч так и завершился без забитых голов. В следующий квалификационный раунд прошла «Шкендия». Там она сыграет с австрийским «Зальцбургом».

А «Шериф» попал в третий квалификационный раунд Лиги Европы. Его соперником станет победитель пары «Санта Колона» (Андорра) - «Валюр» (Исландия). Их матч состоится в четверг, 2 августа. А 9 августа в Тирасполе состоится первая игра этого раунда.
Источник
  • Вчера, 06:46
  • DTV
  • Просмотров: 68
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Геннадий Кузьмичев похищен в Кишиневе неизвестными людь ...
  • Так где находится Геннадий Кузьмичев?
  • Процесс пошел - в Тирасполе состоялось судебное заседан ...
  • Пресс-конференция Петра Немченко, общественного защитни ...
  • Пишем сценарий фильма: "Операция "Добрые самаритяне" ...
  • Пена вокруг пива
  • Тем, кто ездит «на газе» - Готовьтесь к ужесточению пра ...
  • Трагедия в Каменке: неотвратимо ли наказание?
  • Крепись патентщик, держись патентщик! И остальные тоже. ...
  • Суд или судилище? Процесс над Олегом Хоржаном продолжа ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Геннадий Кузьмичев похищен в Кишиневе неизвестными людь ...
  • Так где находится Геннадий Кузьмичев?
  • Процесс пошел - в Тирасполе состоялось судебное заседан ...
  • Пресс-конференция Петра Немченко, общественного защитни ...
  • Пишем сценарий фильма: "Операция "Добрые самаритяне" ...
  • Пена вокруг пива
  • Тем, кто ездит «на газе» - Готовьтесь к ужесточению пра ...
  • Трагедия в Каменке: неотвратимо ли наказание?
  • Крепись патентщик, держись патентщик! И остальные тоже. ...
  • Суд или судилище? Процесс над Олегом Хоржаном продолжа ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна