«Шериф» устроил аттракцион утраченных возможностей и выбыл из Лиги чемпионов
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Тираспольский «Шериф» в ответном поединке второго квалификационного раунда Лиги чемпионов-2018/19 сыграл вничью с македонской «Шкендией» - 0:0, и вылетел из этого турнира. В первом матче македонцы были сильнее - 1:0, поэтому они считались фаворитами этого противостояния. Футболисты чемпиона Молдовы попытались максимально строго сыграть в защите. И в первом тайме «Шкендия» не смогла создать у ворот хозяев ни одного опасного момента.
А вот «Шериф» имел две хорошие возможности. На 25-й минуте удар Капича отразила перекладина. А за пять минут до перерыва Жо Сантос из убойной позиции мощно пробил, но мяч пролетел над перекладиной.
На 54-й минуте македонцы провели опасную контратаку. Эмини с левого фланга ворвался в штрафную «Шерифа», обыграл Пащенко и с острого угла пробил, но мяч попал в сетку с внешней стороны ворот.
После этого молдавская команда встрепенулась и резко взвинтила темп. На 59-й минуте Кендыш красиво пробил головой, мяч по красивой дуге перелетел через вратаря, но и через перекладину.
Затем дважды на острие атак «Шерифа» оказывался Капич. Однако в первом случае его удар парировал голкипер Захов, а во втором в отчаянном подкате угрозу от своих ворот отвел защитник Адили.
В последние минуты поединка хозяева поля устроили штурм ворот соперника, который оказался аттракционом упущенных возможностей. Македонцы чудом отбились.
К огорчению молдавских болельщиков, матч так и завершился без забитых голов. В следующий квалификационный раунд прошла «Шкендия». Там она сыграет с австрийским «Зальцбургом».
А «Шериф» попал в третий квалификационный раунд Лиги Европы. Его соперником станет победитель пары «Санта Колона» (Андорра) - «Валюр» (Исландия). Их матч состоится в четверг, 2 августа. А 9 августа в Тирасполе состоится первая игра этого раунда. Источник