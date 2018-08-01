Напомним, в соответствии с законом о республиканским бюджете-2018 с 1 июля этого года один РУ МЗП (размер уровня минимальной заработной платы) должен составлять 7,8 рублей. До 1 июля он равнялся 7,3 руб. Пусть небольшое, но повышение заработной платы. Однако на это повышение средств в бюджете не нашлось (несмотря на официальные победные реляции о росте приднестровской экономики), поэтому в законе сделали интересную «приписочку» о том, что величина 1 РУ МЗП для целей выплаты заработных плат в сумме 7,8 рубля может быть применена за счет внутренних резервов организации.



Что такое внутренние резервы? Под ними понимается высвобождение средств в пределах утвержденных лимитов в результате проведения организационно-штатных мероприятий, перераспределения максимально допустимых доплат, надбавок, премий и иных стимулирующих выплат.



То есть, руководители школ, детсадов, больниц и прочих бюджетных организаций должны «финансово изловчиться», «подчистить» штаты, кого-то сократить, кого-то перевести на меньшее количество часов, чтобы получить те самые пресловутые внутренние резервы, из которых им предложено довести уровень РУ МЗП до 7,8 руб. Но тут получается неувязочка – как ни стараются бюджетные организации перераспределять доплаты, надбавки, выплаты, пересматривать штатные единицы, словом, оптимизироваться, полученной экономии все равно не хватает на повышение заработной платы и доведения РУ МЗП до 7,8 руб.



В этой связи законодатели предлагают использовать иной механизм дополнительного материального стимулирования работников бюджетных учреждений – за счет экономии планового фонда оплаты труда, установленного на 2018 год. При этом руководителям соответствующих органов государственной власти и управления, органов местного самоуправления, организаций, учреждений, финансируемых за счет средств бюджетов различных уровней предоставляется право выбора методов дополнительного материального стимулирования – либо дополнительное материальное стимулирование в рамках экономии фонда оплаты труда, либо применение величины 1 РУ МЗП для целей выплаты заработных плат в сумме 7,8 рубля.



Словом, как получится. Главное, чтобы получилось, а то у нас, как показывает опыт, с повышением размера зарплаты вечно случаются какие-то проблемы. К судьям и госчиновникам это не относится…



Кому интересно:



Закон Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменения в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О республиканском бюджете на 2018 год»



Статья 1. Внести в Закон Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2017 года № 389-З-VI «О республиканском бюджете на 2018 год» (САЗ 18-1,1) с изменениями и дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 26 января 2018 года № 17-ЗИД-VI (САЗ 18-4); от 1 февраля 2018 года № 19-ЗИД-VI (САЗ 18-5);от 1 марта 2018 года № 49-ЗИД-VI (САЗ 18-9); от 18 апреля 2018 года № 96-ЗИД-VI (САЗ 18-16); от 8 мая 2018 года № 133-ЗД-VI (САЗ 18-19); от 14 мая 2018 года № 136-ЗИД-VI (САЗ 18-20); от 30 мая 2018 года № 151-ЗИД-VI (САЗ 18-22); от 31 мая 2018 года № 155-ЗИД-VI (САЗ 18-22); от 8 июня 2018 года № 160-ЗД-VI (САЗ 18-23); от 25 июня 2018 года № 182-ЗИ-VI (САЗ 18-26); от 29 июня 2018 года № 186-ЗИД-VI (САЗ 18-26), следующее изменение:

подпункт а) пункта 1 статьи 47 изложить в следующей редакции:

«а) во изменение подпункта а) статьи 11-1 Закона Приднестровской Молдавской Республики «Об оплате труда работников бюджетной сферы и денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия» для начисления оплаты труда, исчисления материальной помощи и иных выплат, уровень которых регулируется Законом Приднестровской Молдавской Республики «Об оплате труда работников бюджетной сферы и денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия», нормативными правовыми актами, изданными в соответствии с указанным Законом, а также нормативными правовыми актами, устанавливающими оплату труда работников организаций, убытки которых образуются в результате заданных государством условий хозяйствования и покрываются за счет бюджетов различных уровней:

1) с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года – 1 РУ МЗП в размере 7,3 рубля;

2) с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года – 1 РУ МЗП в размере 7,8 рубля.

Реализация подпункта 2) части первой настоящего подпункта осуществляется по решению руководителей соответствующих учреждений, организаций, органов государственной власти и управления, финансируемых за счет бюджетов различных уровней, за счет внутренних резервов. Лимиты финансирования по статьям «Оплата труда» (код 110100) и «Начисления на оплату труда» (код 110200) увеличению на данные цели не подлежат.

Для целей настоящей статьи под внутренними резервами следует понимать высвобождение средств в пределах утвержденных лимитов в результате проведения организационно-штатных мероприятий, перераспределения максимально допустимых доплат, надбавок, премий и иных стимулирующих выплат.

Разрешить организациям, оплата труда в которых регулируется Законом ПМР «Об оплате труда работников бюджетной сферы и денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия», использование экономии планового фонда оплаты труда на 2018 год по статье «Оплата труда» (код 110100), за исключением сумм по статье «Материальная помощь» (код 110170):

а) на цели, предусмотренные трудовым законодательством Приднестровской Молдавской Республики;

б) на дополнительное материальное стимулирование – исходя из сумм сложившейся экономии от утвержденного планового фонда оплаты труда на 2018 год.

Типовое положение о порядке и условиях дополнительного материального стимулирования за счет экономии планового фонда оплаты труда на 2018 год, указанной в части первой настоящего пункта, утверждается Правительством Приднестровской Молдавской Республики.

Руководители соответствующих органов государственной власти и управления, органов местного самоуправления, организаций, учреждений, финансируемых за счет средств бюджетов различных уровней в зависимости от сумм сложившейся экономии от утвержденного планового фонда оплаты труда на 2018 год принимают решение о выборе методов дополнительного материального стимулирования – либо дополнительное материальное стимулирование в рамках экономии фонда оплаты труда, либо применение подпункта 2) части первой настоящего подпункта.

Действие части второй, части третьей, части четвертой, части пятой и части шестой настоящего подпункта не распространяются на министерства, государственные администрации городов (районов) Приднестровской Молдавской Республики (включая муниципальные учреждения, входящие в структуру государственных администраций городов (районов) Приднестровской Молдавской Республики), Счетную палату Приднестровской Молдавской Республики, реализующие пилотный проект в рамках действия пункта 1 статьи 53 настоящего Закона».



Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2018 года.

