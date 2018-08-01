Россия откроет новые газотранспортные пути. Готово ли к этому Приднестровье?

Открытие Россией газовых «Турецкого и Северного потоков» не за горами, а это значит, что наши соседи – Молдова и Украина, через территории которых идет транзитом российский газ в балканском направлении, столкнутся с проблемами, которые окажут значительную роль на их финансовом, экономическом положении. Приднестровью, которое не одно десятилетие плотно сидит на той же газовой трубе, тоже придется несладко – общеизвестно, что мы все годы своего существования выживаем благодаря специальному газовому счету, на котором аккумулируются «газовые деньги» (наши платежи за газ), не перечисляемые поставщику, а используемые нами на наши же собственные нужды (расходы приднестровского бюджета, выплата пенсий, зарплат и т.д.).



Газовый счет давно является нашей палочкой-выручалочкой, на который мы перманентно «залазим», латая бюджетные дыры? Что будет, если он «исчезнет»? Что будет с нами и нашей и без того еле выживающей экономикой, промышленным сектором, который «завязан» на газе, причем, очень недорогом газе. Приднестровье давно использует практику предоставления газовых преференций предприятиям региона, щедро раздавая их, будто газ – наш, собственный, а не российский.

Многим, наверняка, еще памятны «газовые шантажи», которые потрясали республику в бытность Е.Шевчука президентом – тот же «Тиротекс» грозился закрыть производство, «разогнать по домам» весь трудовой коллектив (а это более 3 тысяч человек), если правительство не предоставит им льготы по оплате за используемый газ по стоимости 10 -15 долларов за тысячу кубов (!). Молдавский металлургический завод (и не только он) тоже выживает за счет недорого газа – вернее, газ сам по себе недешев, но наше государство разницу между контрактной и отпускаемой ценой охотно берет на свой внутренний долг.

А че замарачиваться? Наш газовый долг, который – на минуточку – приближается к шестимиллиардной отметке (в долларах) вроде как и не наш долг вовсе («висит» на Молдове), поэтому голова пусть болит у нее. Но эта «газовая лафа» и наше «газовое иждивенчество» может закончиться, и, скорее всего, таки закончится – Россия, запуская новые газотранспортные потоки, будет переформатировать региональные (молдавские, украинские) газопроводы таким образом, чтобы было удобней получать газ с юга через «Турецкий поток», а не с северо-востока через Украину.

Поэтому уже сегодня Молдова находится в поисках альтернативных маршрутов поставок российского газа, «питая» определенные надежды на строящийся трубопровод Яссы-Кишинев.



Для Молдовы, впрочем, как для любой другой страны, жизненно важно продолжать бесперебойно получать энергоносители, ибо в случае закрытия украинского транзита ее, как и Приднестровье, ждут очень большие проблемы. Мы это уже однажды проходили – в начале 2009 года, в разгар «газовых разборок» между Россией и Украиной, транзит российского газа через Украину (и, соответственно, Приднестровье и Молдову) был заблокирован, и неделя без газа, как помнится, в январе (еще, как назло, и морозы ударили) была жуткой.



И мы, и молдаване это помним, поэтому в Молдове уже сейчас взялись переформатировать газопроводы и строить интерконнекторы, чтобы впоследствии получать газ не с северо-востока с украинской территории, а с юга через «Турецкий поток». Такой подход минимизирует большие риски от остановки транзита газа через Украину после 2019 года. Сколько в таком случае может стоить газ в будущем?



Напомним, молдавский президент Игорь Додон уже не раз просил главу «Газпрома» Алексея Миллера предоставить Молдавии скидку на газ в размере 10-15%, но при всей показной рукопожатности Додона с российским руководством, «Газпром» проводит свою ценовую политику, выделяя два вида клиентов — дальнего и ближнего зарубежья. Для клиентов ближнего зарубежья цены ниже, чем для западников, но они тоже приближены к рыночной ситуации. Существенную скидку Россия предоставляет своим партнерам по ЕАЭС, но Молдова в Евразийский Союз не входит, поэтом платит за газ по цене на уровне других стран постсоветского пространства.

Эксперты прогнозируют, что в дальнейшем для Молдовы цена на газ будет стремиться к рыночным общеевропейским показателям (а если партия Додона не победит на выборах в начале следующего года, то тем более).



Приднестровью, надо полагать, тоже необходимо готовиться к новым для себя ценовым значениям. В случае запуска новых газовых потоков и заморозки транзита через украинскую и нашу территории мы без голубого топлива, конечно, не останемся (возможно, будем получать его уже с молдавской территории, из их интерконнекторов), но за него придется платить по-полной.

Готовы ли мы, разбалованные многолетней газовой «лафой», к этому – вот в чем вопрос.

Семен Погребняк

