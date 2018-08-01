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«СССР не вернуть!»: А пробовали?

«СССР не вернуть!»: А пробовали?
Всё, что есть хорошего в нынешней жизни, так или иначе досталось нам в наследство от СССР, от Советской власти. С каждым днём этого становится всё меньше. Кто-то это осознаёт, большинство – вероятно, нет.

О молодёжи нет речи, молодёжь живёт своей жизнью и в основном не подозревает ещё, в какую историю она попала. Но каждый человек, родившийся и сформировавшийся в СССР, так или иначе, в душе или гласно, благодарит судьбу за то, что ему посчастливилось родиться и прожить лучшие годы в самой справедливой, самой честной, самой прекрасной, поистине сказочной стране.

Где в почёте был честный труд, где традиционные ценности определяли образ жизни, где защитники народа пользовались истинным доверием и, опять же, почётом и уважением, где было прекрасное и бесплатное образование и такое же здравоохранение, где люди в основном уважали друг друга и с уверенностью смотрели в будущее...

Советский народ был в массе чист душой и в самом лучшем смысле слова простодушен: этим и воспользовались тёмные силы, стремившиеся разрушить СССР. Народ оказался сбит с толку и соблазнён лживыми измышлениями о его славном прошлом, с одной стороны, и столь же лживыми мифами о неких «цивилизованных странах», где всё по-другому, так, как должно быть...

В результате оказалась развалена великая многонациональная страна, а народное добро оказалось «приватизировано» сами знаете кем.

Сегодня нас часто пытаются уверить в том, что советский период истории был преступной ошибкой, и буквально вынуждают нас возненавидеть своё недавнее прошлое. Но, парадоксальным образом, сама нынешняя жизнь толкает нас в объятия к нашему недавнему прошлому, которое на самом деле есть тот идеал, к которому только и стоит стремиться.

Вернуть советской эпохи нельзя, но можно и должно хотя бы признать на общенациональном уровне, что ошибкой была не Советская власть – роковой и непоправимой ошибкой был отказ от завоеваний социалистического строя, купленных великой ценой, трудом, кровью и потом миллионов советских людей. А там, глядишь, и повернётся народное сознание в конструктивном направлении...

Или так и будем всё к «истокам» возвращаться? Сами можем не выдержать...
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  • Вчера, 11:37
  • DTV
  • Просмотров: 97
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