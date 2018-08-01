В двух словах чтобы было понятно о чем идет речь. Есть такое понятие БЮДЖЕТ. Он принимается ВС ПМР и в нем четко и жестко расписаны статьи расходов. Нельзя без решения ВС перепрыгнуть за максимальные лимиты расходных статей. То есть если у вас есть остатки по одной статье нельзя их перебросить на другие статьи расходов. Такие вещи называются НЕ ЦЕЛЕВЫМ использованием бюджетных денег и чревато уголовной ответственностью руководителям , допустившим такое. Это касается учреждений финансируемых из бюджета.
Второе. Есть шкала соответствий зарплат чиновников согласно штатки ( штатного расписания) где должности и выплаты по ним четко привязаны к РУМЗП ( расчетный уровень минимальной заработной платы). Каждой должности привязана вилка ( ну например 210-250 РУМЗП) и по ней идут выплаты зарплаты, надбавок, премий отпускных и тд. Это все выплачивается из фонда заработной платы, который ЧЕТКО ОПРЕДЕЛЕН в бюджете и не может быть изменен в большую сторону без решения ВС ПМР. Пока все понятно.
А теперь хитрожопость нашего Правительства. Совсем недавно оно потребовало от министерств и ведомств четкой привязки штатного расписания к РЕАЛЬНОМУ количеству живых должностей. То есть если раньше за счет наличия должности но отсутствия реального человека ( мертвые души) руководитель за счет экономии фонда заработной платы мог манипулировать ( в хорошем смысле этого слова) материальным поощрением, то в последнее время этот момент был сведен к минимуму. То есть никаких фактически мат резервов в рамках фонда оплаты труда в учреждениях практически не осталось. Запомним этот момент.
А теперь суть. До 1 июля РУМЗП был из расчета 7,3. Постановлением Правительства вводится с 1 июля РУМЗП из расчета 7,8 учетных единиц. (рублей). То есть вроде как зарплата чиновников должна ТЕОРЕТИЧЕСКИ подняться на 7 процентов. ЭТО ТЕОРЕТИЧЕСКИ. А практически))))
В этом же постановлении написано такая фраза " ... В РАМКАХ ИМЕЮЩЕГОСЯ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА...."
УПС))))) То есть согласно этого постановления руководитель ОБЯЗАН повысить ЗП работнику НО.... без превышения фонда ЗП в бюджте. То есть в рамках тех же денег в рублях. Превышение фонда ЗП - уголовная ответственность. Не выплата ЗП в рамках Закона и постановления - тоже меры наказания.
Что должен сделать руководитель? Если у работника по его должности вилка была грубо 230-250 и ему платили из расчета 245, то сегодня ему ставку должны будут понизить до грубо 235 РУМЗП что в принципе рублях ОСТАНЕТСЯ ТОЙ ЖЕ СУММОЙ. О каком повышении идет речь? Кому нужен этот лохотрон? Или это желание показать через хитрожопость что обещания Президента воплощаются в жизнь? Может хватить нае.ывать людей? Геннадий Чорба, Рыбница