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Лохотрон на государственном уровне)))))

Лохотрон на государственном уровне)))))
В двух словах чтобы было понятно о чем идет речь. Есть такое понятие БЮДЖЕТ. Он принимается ВС ПМР и в нем четко и жестко расписаны статьи расходов. Нельзя без решения ВС перепрыгнуть за максимальные лимиты расходных статей. То есть если у вас есть остатки по одной статье нельзя их перебросить на другие статьи расходов. Такие вещи называются НЕ ЦЕЛЕВЫМ использованием бюджетных денег и чревато уголовной ответственностью руководителям , допустившим такое. Это касается учреждений финансируемых из бюджета.

Второе. Есть шкала соответствий зарплат чиновников согласно штатки ( штатного расписания) где должности и выплаты по ним четко привязаны к РУМЗП ( расчетный уровень минимальной заработной платы). Каждой должности привязана вилка ( ну например 210-250 РУМЗП) и по ней идут выплаты зарплаты, надбавок, премий отпускных и тд.
Это все выплачивается из фонда заработной платы, который ЧЕТКО ОПРЕДЕЛЕН в бюджете и не может быть изменен в большую сторону без решения ВС ПМР. Пока все понятно.

А теперь хитрожопость нашего Правительства. Совсем недавно оно потребовало от министерств и ведомств четкой привязки штатного расписания к РЕАЛЬНОМУ количеству живых должностей. То есть если раньше за счет наличия должности но отсутствия реального человека ( мертвые души) руководитель за счет экономии фонда заработной платы мог манипулировать ( в хорошем смысле этого слова) материальным поощрением, то в последнее время этот момент был сведен к минимуму. То есть никаких фактически мат резервов в рамках фонда оплаты труда в учреждениях практически не осталось. Запомним этот момент.

А теперь суть. До 1 июля РУМЗП был из расчета 7,3. Постановлением Правительства вводится с 1 июля РУМЗП из расчета 7,8 учетных единиц. (рублей). То есть вроде как зарплата чиновников должна ТЕОРЕТИЧЕСКИ подняться на 7 процентов. ЭТО ТЕОРЕТИЧЕСКИ. А практически))))

В этом же постановлении написано такая фраза " ... В РАМКАХ ИМЕЮЩЕГОСЯ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА...."

УПС))))) То есть согласно этого постановления руководитель ОБЯЗАН повысить ЗП работнику НО.... без превышения фонда ЗП в бюджте. То есть в рамках тех же денег в рублях. Превышение фонда ЗП - уголовная ответственность. Не выплата ЗП в рамках Закона и постановления - тоже меры наказания.

Что должен сделать руководитель? Если у работника по его должности вилка была грубо 230-250 и ему платили из расчета 245, то сегодня ему ставку должны будут понизить до грубо 235 РУМЗП что в принципе рублях ОСТАНЕТСЯ ТОЙ ЖЕ СУММОЙ. О каком повышении идет речь? Кому нужен этот лохотрон? Или это желание показать через хитрожопость что обещания Президента воплощаются в жизнь?
Может хватить нае.ывать людей?
Геннадий Чорба, Рыбница

Источник: Фэйсбук
  • Сегодня, 06:27
  • DTV
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