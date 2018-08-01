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Ё- мое: Планы наши - громадьё!

Ё- мое: Планы наши - громадьё!
Прочитал недавно официальное сообщение, про встречу главы города Бендеры Романа Иванченко с депутатами Верховного и местных Советов. Можно сказать, почувствовал пульс новых планов и проектов нашего мэра на будущее.

С тревогой там же прочитал:
"Разбитый фонтан напротив кинотеатра Горького и порывы воды на Протягайловке, обветшавшие фасады, окна и кровли в образовательных учреждениях, отсутствие канализации в музее железнодорожников и устаревшее освещение в историко-краеведческом музее, аварийно-опасный недострой на Северном и закрытый клуб на Гиске… Проблемных объектов в городе очень много. Решать вопросы планируется поэтапно".

Поэтапно это как? Судя по сообщению, мы сейчас решаем другие вопросы:
- сдача в эксплуатацию стадиона «Динамо»;
- обустройства парка Александра Невского, что в крепости;
- перенос пляжа с левого берега Днестра на правый;
- обустройство детских и спортивных площадок (выделяют 1,5 млн. рублей);
- строительство современного развлекательного центра с моторизированными аттракционами...
- ну и т.д., и т.п.

Сижу и думаю: а что у нас уже все проблемы решены, что мы столь значительные средства решили бросить на исполнение каких-то, хоть и нужных в далекой перспективе, но все же развлечений?

Неужели куплен битум для своевременного ямочного ремонта дорог, которые в этом году представляют собой унылое зрелище. А те, которые ремонтируют, то логистика ремонта вызывает только раздражение и матюки водителей.

Прорывы водоводов - просто кричат о необходимости капитального ремонта наших сетей. В некоторых районах города давление настолько низкое, что современные водогрейные котлы порой отказываются работать, а бендерчане удивляются: кто платит за перерасход воды при порывах - неужели они?

Нет, конечно, канализация в музее железнодорожников дело нужное, но до сих пор не отремонтирован кусок центральной канализации, благодаря чему движение в центре города идет по временной схеме, создавая массу неудобств. Тяжело себе представить, что будет, если провести ревизию других участков...

Собираемся переносить пляж с левого берега на правый - так вначале надо привести в порядок набережную, которая представляет собой унылое зрелище.

Ё- мое: Планы наши - громадьё!

Обыкновенных туалетов в городе нет в нужном количестве. Говорят, что биотуалеты завези, но их почему-то не видно даже на массовых мероприятиях.

Неужели у нас все объекты культуры уже отремонтированы и не нуждаются в чем-либо, что мы столь значительные ресурсы бросаем на детские площадки? Их вообще не надо строить - скоро выборы, новые кандидаты от правящей партии все за деньги "Шерифа" сделают, так что - сэкономим на бюджете!

Хотя - думать и планировать хорошие дела нужно! Но не фантазировать, а реально оценивать сегодняшние ресурсы и возможности и определять приоритеты.
Семен Погребняк
  • Вчера, 20:26
  • DTV
  • Просмотров: 374
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