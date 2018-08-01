Прочитал недавно официальное сообщение, про встречу главы города Бендеры Романа Иванченко с депутатами Верховного и местных Советов. Можно сказать, почувствовал пульс новых планов и проектов нашего мэра на будущее.
С тревогой там же прочитал: "Разбитый фонтан напротив кинотеатра Горького и порывы воды на Протягайловке, обветшавшие фасады, окна и кровли в образовательных учреждениях, отсутствие канализации в музее железнодорожников и устаревшее освещение в историко-краеведческом музее, аварийно-опасный недострой на Северном и закрытый клуб на Гиске… Проблемных объектов в городе очень много. Решать вопросы планируется поэтапно".
Поэтапно это как? Судя по сообщению, мы сейчас решаем другие вопросы: - сдача в эксплуатацию стадиона «Динамо»; - обустройства парка Александра Невского, что в крепости; - перенос пляжа с левого берега Днестра на правый; - обустройство детских и спортивных площадок (выделяют 1,5 млн. рублей); - строительство современного развлекательного центра с моторизированными аттракционами... - ну и т.д., и т.п.
Сижу и думаю: а что у нас уже все проблемы решены, что мы столь значительные средства решили бросить на исполнение каких-то, хоть и нужных в далекой перспективе, но все же развлечений?
Неужели куплен битум для своевременного ямочного ремонта дорог, которые в этом году представляют собой унылое зрелище. А те, которые ремонтируют, то логистика ремонта вызывает только раздражение и матюки водителей.
Прорывы водоводов - просто кричат о необходимости капитального ремонта наших сетей. В некоторых районах города давление настолько низкое, что современные водогрейные котлы порой отказываются работать, а бендерчане удивляются: кто платит за перерасход воды при порывах - неужели они?
Нет, конечно, канализация в музее железнодорожников дело нужное, но до сих пор не отремонтирован кусок центральной канализации, благодаря чему движение в центре города идет по временной схеме, создавая массу неудобств. Тяжело себе представить, что будет, если провести ревизию других участков...
Собираемся переносить пляж с левого берега на правый - так вначале надо привести в порядок набережную, которая представляет собой унылое зрелище.
Обыкновенных туалетов в городе нет в нужном количестве. Говорят, что биотуалеты завези, но их почему-то не видно даже на массовых мероприятиях.
Неужели у нас все объекты культуры уже отремонтированы и не нуждаются в чем-либо, что мы столь значительные ресурсы бросаем на детские площадки? Их вообще не надо строить - скоро выборы, новые кандидаты от правящей партии все за деньги "Шерифа" сделают, так что - сэкономим на бюджете!
Хотя - думать и планировать хорошие дела нужно! Но не фантазировать, а реально оценивать сегодняшние ресурсы и возможности и определять приоритеты. Семен Погребняк