Dnestr.TV

 
0

С 6 августа поезда Кишинев-Одесса будут ходить ежедневно

С 6 августа поезда Кишинев-Одесса будут ходить ежедневно
Поезда из Кишинева в Одессу будут ходить каждый день. Число рейсов увеличиться с 6 августа. Решение об этом принято в связи наплывом пассажиров.

Сейчас выполнется четыре рейса Кишинев-Одеса в неделю. Поезда отправляется в шесть часов 57 минут, а прибывает к месту назначения в 10:46. Таможенная проверка проводится на вокзале в Кишиневе, поэтому пересечение государственной границы не отнимает время.

Из Одессы состав отправляется в 18:45, и прибывает в Кишинев в 22:27.

На маршруте курсируют современные поезда, оборудованные кондиционерами. Пассажирские места представлены в трех классах.

Ежедневные рейсы будут осуществляться до 23 сентября.
  • Сегодня, 05:10
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Геннадий Кузьмичев похищен в Кишиневе неизвестными людь ...
  • Так где находится Геннадий Кузьмичев?
  • Процесс пошел - в Тирасполе состоялось судебное заседан ...
  • Пресс-конференция Петра Немченко, общественного защитни ...
  • Пишем сценарий фильма: "Операция "Добрые самаритяне" ...
  • Пена вокруг пива
  • Тем, кто ездит «на газе» - Готовьтесь к ужесточению пра ...
  • Трагедия в Каменке: неотвратимо ли наказание?
  • Крепись патентщик, держись патентщик! И остальные тоже. ...
  • Суд или судилище? Процесс над Олегом Хоржаном продолжа ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Геннадий Кузьмичев похищен в Кишиневе неизвестными людь ...
  • Так где находится Геннадий Кузьмичев?
  • Процесс пошел - в Тирасполе состоялось судебное заседан ...
  • Пресс-конференция Петра Немченко, общественного защитни ...
  • Пишем сценарий фильма: "Операция "Добрые самаритяне" ...
  • Пена вокруг пива
  • Тем, кто ездит «на газе» - Готовьтесь к ужесточению пра ...
  • Трагедия в Каменке: неотвратимо ли наказание?
  • Крепись патентщик, держись патентщик! И остальные тоже. ...
  • Суд или судилище? Процесс над Олегом Хоржаном продолжа ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна