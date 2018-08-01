Поезда из Кишинева в Одессу будут ходить каждый день. Число рейсов увеличиться с 6 августа. Решение об этом принято в связи наплывом пассажиров.



Сейчас выполнется четыре рейса Кишинев-Одеса в неделю. Поезда отправляется в шесть часов 57 минут, а прибывает к месту назначения в 10:46. Таможенная проверка проводится на вокзале в Кишиневе, поэтому пересечение государственной границы не отнимает время.



Из Одессы состав отправляется в 18:45, и прибывает в Кишинев в 22:27.



На маршруте курсируют современные поезда, оборудованные кондиционерами. Пассажирские места представлены в трех классах.



Ежедневные рейсы будут осуществляться до 23 сентября.