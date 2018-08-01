«Что же касается просветительской работы с молдаванами, здесь все не так интересно — наших военных готовят к войне с Россией на территории Приднестровья».



Как я уже сообщал в своей предыдущей публикации «Внутри НАТО идет настоящая межнациональная вражда», мир настолько тесен, что нет ничего удивительного в том, что один из моих одноклассников всё же решил стать профессиональным военным.



Ещё несколько дней назад он находился в Бельцах, и мне удалось пообщаться с Ионом (вымышленное имя офицера Национальной армии Молдовы) несколько часов в спокойной обстановке за чашкой крепкого кофе.



Мой товарищ был очень расстроен тем, что ему не удалось попасть в число счастливчиков, отправившихся на учения НАТО «Платиновый лев-2018», которые в эти дни проходят в Болгарии.



По словам Иона, в заграничные командировки в европейские страны отправляют исключительно благонадёжных солдат и офицеров. Главными критериями отбора являются отсутствие родственников в России, знание английского языка и, естественно, уверенное обращение с западными образцами оружия.



«А таких, как я — обычных молдаван, выросших в советских семьях, берут лишь в соседнюю Украину…» — грустно заметил Ион.



Как выразился мой собеседник, «за командировки в нормальные страны платят в долларах и евро западные зарплаты, а за Украину заплатили в леях по стандарту нашей бедной страны».



«А тут ещё мой недавний сослуживец отправился в Ново-Село (полигон, где проводятся учения) и с издевкой шлет в „фбшке“ (Facebook) фотографии и комментарии из своей командировки», — продолжил жаловаться на жизнь мой одноклассник.



«Кстати, тебе как журналисту было бы интересно узнать некоторые подробности этих американских (почти все учения НАТО Ион называет американскими) манёвров», — вдруг оживился ещё недавно совсем поникший собеседник Вашего покорного слуги.



Одноклассник начал оживлённо пересказывать всю свою историю переписки с бывшим сослуживцем, показал несколько фотографий…



Итак, официально руководит учениями болгарский полковник Стоян Шопов, который, по мнению молдавского военного, является лишь говорящей головой — всем заправляют американские инструкторы, которые и принимают основные решения.



Бедных болгарских полковников и других старших офицеров практически никто из приглашённых не воспринимает…



Также переписка Иона подтвердила забавный факт, просочившийся в украинские СМИ: оказывается, грузины приехали на эти учения без какого-либо оружия и на полигоне их в срочном порядке пришлось вооружать.



Так, в суматохе одному из выходцев из Тбилиси достался муляж винтовки.



Из публикаций в СМИ мы также можем узнать о том, что морских пехотинцев ВСУ в этом году на учения не позвали из-за внутренних разногласий между Софией и Киевом.



Однако на деле ситуация немного интереснее: в социальных сетях друзья Иона и его бывшего сослуживца, с которыми они познакомились на минувших учениях «Sea Вreeze», сообщили, что у украинской армии просто нет денег на командирование своих офицеров в Болгарию.



Что интересно, наверное, впервые на учениях НАТО заявленное число участников примерно соответствует реальному количеству военных, задействованных в маневрах.



Так, сослуживец Иона сообщил в Facebook о лагере из тысячи — полутора тысяч военных, что лишь немногим больше, чем цифра в 700 человек, обозначенная Министерством обороны Болгарии.



Кроме вышеназванных американцев и грузин, в учениях задействованы, как вы уже могли догадаться, молдаване, непосредственно болгарские военные, а также их коллеги из Албании, Сербии, Черногории и Румынии.



Из общего списка заметно выделяются сербы, которые традиционно выступают против США, большинство из них до сих пор помнят тот ужас, который устроили американцы в 1999 году, разбомбив Белград снарядами с отравляющими веществами.



Представители этой балканской страны также резко негативно относятся к украинским националистам, кстати, возможно, это ещё одна из причин, почему морпехи из Украины не поехали на учения.



Иону же товарищ сообщил, что всем участникам «Платинового льва» дали особое задание — воспитать сербов и убедить их «отказаться от любви к России в пользу евроатлантической семьи».



Американские инструкторы, которые, кстати, лично стараются не общаться с представителями Белграда, дошли до абсурда: в своей воспитательной беседе с молдаванами они настоятельно потребовали от наших военных в общении с сербами обвинять Россию в трагедии 1999 года.



«Что же касается просветительской работы с молдаванами, здесь все не так интересно — наших военных готовят к войне с Россией на территории Приднестровья», — обыденно сообщил Ион.



На мой вопросительный взгляд и возмущённый возглас одноклассник лишь скептически заметил, что он бы не относился так серьезно ко всему этому — ведь этот сценарий они отрабатывают уже довольно-таки давно…



Кстати, существует любопытный нюанс: согласно руководящим документам НАТО, в ответ на провальную попытку вернуть с помощью армии территорию Приднестровья, молдаване должны не допустить вторжения российских военных в Кишинёв и дождаться вторжения румынских военных, которые в теории защитят своих союзников от возможных ответных действий России.



Этот сценарий, кстати, подразумевает, что Кишинёв должен будет полностью подчиниться Бухаресту — вот такой хитроумный путь кровавой унирии придумали стратеги западного военного блока.



Что ж, моё общение с одним из офицеров Национальной армии Республики Молдова в очередной раз показало всем, кто есть кто в этом подлунном мире… Так есть ли толк от пересказа из первых уст?! Лично мне хочется в это верить…