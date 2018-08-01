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Светлана Вильгаук назначена председателем Бендерского городского суда

Светлана Вильгаук назначена председателем Бендерского городского суда
Президент ПМР подписал указ на основании представления председателя Верховного суда, согласно которому Светлана Вильгаук назначена председателем Бендерского городского суда.Эту должность она будет занимать 6 лет.
  • Сегодня, 07:29
  • DTV
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