Как сообщалось ранее, ТРК "Новая Волна" ("Днестр ТВ") обратилась с письмом в Верховный суд ПМР с просьбой разрешить видео-аудиозапись во время судебного заседания по уголовному делу депутата Верховного Совета ПМР Олега Хоржана. Надо отметить, что наше желание было продиктовано не только значительным общественным интересом к происходящему процессу, но и тем, что официальные, как и ряд коммерческих СМИ не освещают происходящее.



И вот, 8 августа настал момент истины: согласится ли коллегия судей допустить независимое приднестровское СМИ к освещению столь резонансного дела?



Представителю нашей редакции одним из судей было сообщено примерно следующее: в целях обеспечения безопасности участников судебного заседания нашему СМИ - Днестр ТВ отказано в проведении видео-аудиосъемки.



Это что же такого наделал народный депутат, что предпринимаются такие меры защиты!? То люди в масках и спецназ, то мобильники на входе - вынь и положь, то журналистам практически отказывают пользоваться диктофонами, и камерами... Чего боятся наши власти?

Увы! Это лишний раз показывает, что делается все, чтобы был дискредитирован основополагающий принцип гласности судебного разбирательства по этому делу.



Более подробная информация в наших последующих репортажах.

Григорий Воловой



