Dnestr.TV

 
0

Чего боится приднестровское правосудие?

Чего боится приднестровское правосудие?
Как сообщалось ранее, ТРК "Новая Волна" ("Днестр ТВ") обратилась с письмом в Верховный суд ПМР с просьбой разрешить видео-аудиозапись во время судебного заседания по уголовному делу депутата Верховного Совета ПМР Олега Хоржана. Надо отметить, что наше желание было продиктовано не только значительным общественным интересом к происходящему процессу, но и тем, что официальные, как и ряд коммерческих СМИ не освещают происходящее.

И вот, 8 августа настал момент истины: согласится ли коллегия судей допустить независимое приднестровское СМИ к освещению столь резонансного дела?

Представителю нашей редакции одним из судей было сообщено примерно следующее: в целях обеспечения безопасности участников судебного заседания нашему СМИ - Днестр ТВ отказано в проведении видео-аудиосъемки.

Это что же такого наделал народный депутат, что предпринимаются такие меры защиты!? То люди в масках и спецназ, то мобильники на входе - вынь и положь, то журналистам практически отказывают пользоваться диктофонами, и камерами... Чего боятся наши власти?
Увы! Это лишний раз показывает, что делается все, чтобы был дискредитирован основополагающий принцип гласности судебного разбирательства по этому делу.

Более подробная информация в наших последующих репортажах.
Григорий Воловой

  • Вчера, 14:16
  • DTV
  • Просмотров: 961
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Геннадий Кузьмичев похищен в Кишиневе неизвестными людь ...
  • Так где находится Геннадий Кузьмичев?
  • Пресс-конференция Петра Немченко, общественного защитни ...
  • Пишем сценарий фильма: "Операция "Добрые самаритяне" ...
  • Пена вокруг пива
  • ДТП в Бендерах: no comment
  • Тем, кто ездит «на газе» - Готовьтесь к ужесточению пра ...
  • Суд по делу Хоржана набирает обороты. И еще как набирае ...
  • Суд или судилище? Процесс над Олегом Хоржаном продолжа ...
  • С газовой трубы придется слезть?

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Геннадий Кузьмичев похищен в Кишиневе неизвестными людь ...
  • Так где находится Геннадий Кузьмичев?
  • Пресс-конференция Петра Немченко, общественного защитни ...
  • Пишем сценарий фильма: "Операция "Добрые самаритяне" ...
  • Пена вокруг пива
  • ДТП в Бендерах: no comment
  • Тем, кто ездит «на газе» - Готовьтесь к ужесточению пра ...
  • Суд по делу Хоржана набирает обороты. И еще как набирае ...
  • Суд или судилище? Процесс над Олегом Хоржаном продолжа ...
  • С газовой трубы придется слезть?
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна