Соберём колорадских жуков с наших цветущих новостей, для пущей урожайности. ДУБОССАРСКИЙ БЮДЖЕТ ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ. Я бы на месте дубоссарского района, с такими темпами роста, уже подумывал об отделении и основании независимого государства. Что ни день, то сто грамм, а то и сто пятьдесят. Явно ведь видно, что остальные районы это якорь для нашей дубоссарской ракеты.
КАКИМ БУДЕТ БЮДЖЕТ-2019? Таким вот интересным вопросом задались премьер и министр финансов. Доход планируется миллиард рублей, расход в 2,8 милларда. Доход без учёта целевых фондов. По доходу очень прагматично, явно, как и я, читают наши новости о росте поступлений на 40-60%, и так же, как и я, в них верят. Исчо сказано, что расходы вырастут с учётом доплат малоимущим слоям населения: работникам коррекционных учреждений, пенсионерам с пенсией далёкой от прожиточного минимума и судьям (кстати сколько у нас судей на душу населения?). Вообщем расходы бюджета вырастут с 3.1 миллиарда в этом году, до 2,8 миллиарда в следующем, а доходы увеличатся с двух миллиардов до одного. Разница будет компенсироваться биткоинами и томительным ожиданием инвестиций. Не, ну лично мне новости без брехни нравятся.
ПО ФАКТУ МАССОВОГО ОТРАВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В «ЮНОСТИ» ПРОВОДИТСЯ ДОСЛЕДСТВЕННАЯ ПРОВЕРКА. Пишут, что в оздоровительном лагере отравилось порядка 40 детей. Администрация получила по 50 румзов штрафа, что больше чем за митинг, но меньше чем следовало. Никогда не доверял этим лагерям. Интересно воспитатели не потравились потому что крепки здоровьем, или потому что не питались с детьми с одного котла. ПРЕЗИДЕНТ ВСТРЕТИЛСЯ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ РЯДА СМИ. ГосСМИ и ТСВ поделились своими чаяниями и проблемами. Руководитель госслужбы сми рассказал, что они какие то ролики наснимали, но их никто не смотрит. Ещё, что новые специалисты выпускаются не очень толковые, а старые куда то деваются. Кстати, интересно, а сколько людей уволилось с ПГТРК за первые два года правления шевы, и за эти полтора года. Если кто-то спросит, что там делало ТСВ, то для справки, это не коммерческое телевидение, а некоммерческое и им тоже хочется ласки и внимания. Выживают за счёт благотворительной помощи на карточку радуга. Президент смахнул скупую слезу и посоветовал поменьше пиздеть.
27 ЛЕТ В ЭФИРЕ. РАДИО 1 ОТМЕЧАЕТ ГОДОВЩИНУ ОСНОВАНИЯ. О) Нормальное радио. Тут вот скажу, что у нас на работе, когда по техническим причинам иногда отключают другое радио и включают Радио-1, народ прямо радуется. Новости не занудные, реклама не навязчиво-повторяющаяся как на некоммерческом. Ведущие весёлые. Слушать интересно. Надо тоже как-нибудь послушать.
СТАЛО ИЗВЕСТНО, КАКИЕ ДНИ БУДУТ ВЫХОДНЫМИ В 2019 ГОДУ. Ну вот начинается. 23 февраля попадает на выходной день. Перенос где? Опять потом сюрпризом новые графики трудовикам выпускать?
РАБОТЫ НА ТЕРРИТОРИИ АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОГО ПАРКА БУДУТ ОКОНЧЕНЫ К 15 СЕНТЯБРЯ. Ладно, пусть уже домучают ту крепость. Вот мне интересен другой вопрос. Вижу довольно много иностранцев в последнее время. Правда, ездят группы всё-таки на осколок СССРа посмотреть, а не на человека труда, но не суть. У нас вообще что говорит о том, что мы ждём гостей и мы им рады? Надписи, указатели есть на английском хотя бы? Ценники в магазинах? Видел пяток китайцев в субботу в Шерифе. Озадачено смотрели на прилавки ни бельмеса не понимая, что там что. В пятницу товарищ видел так же: немцы покрутили в руках наше пиво, да поставили на полку. Купили, кстати, то на котором было на иностранном обозначено что это пиво. Тяжело что ли BEER на этикетке написать? На румынском значит сзади не тяжело продублировать. Поддерживать местного производителя надо может продвигая товары иностранным лопухам, а не эту выставку-шапито по нашим же городам таская?
ЭНЕРГИЯ «URBAN GENERATION» РАСКАЧАЛА СТОЛИЦУ. Судя по статье была какая-то туса в центре. Особенно в статье порадовала специализация "велосепидист-экстримал".
А ещё говорят что нет должного креатива у журналистов. Его же можно с лихвой компенсировать уровнем безграмотности. Ну и всё в таком плане. Онлайн очереди в поликлиники, сайт для инвестфорума, обсуждение ипотечного кредитования? падение урожайности зерновых. Стандартно ровно живём и не тужим. Я после того как прочитал про бюджет на следующий год, пересмотрел свой, краткосрочный. Вычеркнул пивас из статьи расходов. Извини завод Наше пиво, но экономика должна быть экономной.