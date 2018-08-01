8 августа состоялось очередное заседание Верховного суда ПМР по делу депутата Верховного Совета ПМР Олега Хоржана.

Как и ожидалось, сам потерпевший министр внутренних дел Руслан Мова на суд не пришел, очевидно, ввиду сильной занятости на работе.



В этот день суд опрашивал ряд потерпевших. Некоторые из них почему-то не явились. Пришлось ответственному начальству им вызванивать, а затем полчаса дожидаться.

Зато один из них сообщил интересные детали. К примеру, что в этот день личный состав собрали в УВД и сообщили, что в городе будет проводиться несанкционированный митинг. Несмотря на это, они находились в УВД, и только в 16-45 им дали задание задерживать участников, выдали повестки и т.д.



Судя по показаниям тех, кто должен был только вручить повестки жене Хоржана и его сыну, то милиционеры, как можно понять, преднамеренно провоцировали конфликт, фактически нарушая полученные указания начальства только вручить повестки.



И еще некоторые детали: выяснилось, что в материалах дела двух потерпевших, спустя почти неделю появились дополнения, которые касались происходившего по поводу оскорбления Руслана Мовы. Спустя неделю! Формулировки под копирку, совпадения вплоть до знаков препинания - подчеркнула адвокат обвиняемого.



Что касается поведения судей: как отмечали некоторые наблюдатели, присутствовавшие в зале, судьи ведут себя странно - к примеру, Олег Хоржан задает вопрос потерпевшему, а судья громко говорит - вопрос снимается, как не имеющей отношения к делу. Снимали вопросы даже до того, как Хоржан не успевал закончить вопрос... Это было бы смешно, если бы не было так грустно...



По поводу срока ареста был эксцесс. Напомним, что ранее, более двух месяцев назад, городской суд постановил избрать меру пресечения содержания под стражей Олега Хоржана на два месяца. Однако два месяца прошли, а Хоржан по прежнему содержится под стражей, и нового решения суда по продлению срока нет.



Общественный защитник Петр Немченко поднял этот вопрос. Один из судей ему нервно посоветовал читать Уголовно-процессуальный кодекс (УПК), и что если он не будет этого делать и будет давать комментарии, которые будут будоражить общественное мнение и вероятно вызывать массовые беспорядки, то конвой будет стрелять без предупреждения.

Естественно, что Петр Немченко попросил пояснить, что он имеет в виду?

Судья был лаконичен: То, что я хотел сказать, то имел в виду...



Хоржан заявил, ходатайство чтобы его освободили из-под стражи, так как вышел срок. Однако судьи после совещания отказались удовлетворить данное ходатайство, сославшись на ст. 212 -1:

"Срок содержания под стражей лица дело в отношении которого находится в производстве суда не может превышать шесть месяцев со дня поступления дела в суд".

Насколько понятно даже не подкованному юридически человеку, это просто ограничивающая норма... Но верховные судьи толкуют это как автоматическое продление.



Кстати, ранее Петр Немченко попросил ознакомить его с материалами дела и с протоколом, ссылаясь на конкретные статьи. Ведь Закон обязывает суд это сделать! Однако суд отказал ему в этой просьбе. Без ссылок на статьи закона. Это называется немотивированный отказ.

Так и хочется воскликнуть: О боже, куда катится наше правосудие!



Присутствовавшие отмечали, что Олег Хоржан выглядит бодро. Он призывает бороться и не сдаваться.



Закончилось тем, что суд перешел в ускоренный режим дела. Было сказано, им не дают отпуска, и с завтрашнего дня дело будет рассматриваться в ускоренном режиме, т.е. практически каждый день будет идти судебный процесс.

Адвокаты заявили, что они не могут так работать. Ведь у них есть и другие процессы... Тогда получили в ответ - Хоржан имеет право на бесплатного адвоката. Типа: и без вас обойдутся!



Кстати, практически все ходатайства были отклонены. Вплоть до того, что отказались вернуть не приобщенные к делу личные вещи... Суд считает, что это дело следствия, а следствие отписывает на суд.



Короче- завтра суд продолжится. Скорый и правый?

Григорий Воловой

