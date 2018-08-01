Каждый из нас знает как тяжело на душе, когда кто-то из родных или близких болеет. Но когда вдруг заболеет ребенок, тогда совсем беда .. Все из рук валится, ничего не радует. А мысли только об одном - быстрее бы мой малыш поправился. И ты бросаешь все свои силы для спасения своего ребенка. И неважно, сколько лет твоему ребенку год, 10 или 15. Но когда болеет совсем крошка, и ты узнаешь о том, что диагноз, который ставят врачи, угрожает жизни ребенку, кажется жизнь закончилась. Остановилось все.
В семью нашей Баутиной Т.В. пришла беда. Маленькой дочке, которой сегодня всего 5 месяцев поставлен страшный диагноз: Бинокулярная форма ретинобластомы. Сейчас она с мамой в г.Москва в онкоцентре. Проведена операция. Удален один глаз. Угроза над вторым, там тоже опухоль. Татьяна Владимировна сейчас очень непросто. И это легко сказано: она каждую минуту видит страдания своей крошки, каждый день собирается с силами и начинает все сначала, не зная, что принесет завтрашний день. И в то же время она думает и другом. Мы постоянно держим связь с Баутиной Т.В. Находясь в онкоцентре, она пишет «Стараюсь переключиться. Дома еще ничего. В больнице очень тяжело видеть больных деток. Девочке 5 лет, а она спрашивает у меня как она думает, подросли ли у нее лейкоциты. Страшно. Этот онкоцентр как целый город. Огромный. Сколько там людей, детей, ужас. И все они болеют раком. Вот это страшно. Пустые, уставшие глаза родителей и еще больше уставшие глаза детей после химиотерапии». А дома еще двое маленьких детей, которые очень соскучились и ждут свою маму и сестричку Лилю. Конечно очень непросто и супругу Евгению Рапацкому, находясь в Бендерах, он очень надеется и верит, что Лилечка приедет домой и будет не только жить, но и видеть и улыбаться.
Первыми пришли на помощь завод «Прибор» директор Зубенко В.Н.. Мы всегда знали, что Василий Николаевич человек огромной доброй души. Эта ситуация подтвердила ещё раз это утверждение.
Узнав о трагедии быстро подключилось общество «Милосердие» во главе с Цуркан М.И.. Мария Ивановна уверена, что мы спасем Лилю. Она говорит «У нас легкая рука, мы многие жизни спасли!
Коллектив нашей школы всегда поддерживал и помогал всем, кто попадал в трудную жизненную ситуацию. А эта беда ещё больше сплотила нас всех. И несмотря на летнее время года, когда все в отпусках равнодушных не было. В школе организован круглосуточный сбор средств для лечения ребенка. Ведется четкий учет сбора денежных средств. Откликнулись и горожане и жители г. Тирасполя.
Тираспольчанин привез 50 долларов, объясняя, что сам лечит 4 года ребенка в онкоцентре г. Москвы и очень хорошо знает что это такое.
Мы очень благодарны руководителям предприятий, которые встали вместе со всеми нами на борьбу за жизнь Лилии Рапацкой. Мы говорим Вам огромное человеческое спасибо от семьи Рапацких и от всех нас лично: ГУП «ЕРЭС», ЗАО «Приднестровский сбербанк», ЗАО «ТКХП», ЗАО «Бендерский мясокомбинат», ГУИПП Бендерская типография «Полиграфист», ООО «Стагор», СУ – 23, ООО «Пожтехника», ООО «Смак», ЗАО Фарба – групп, ООО «Рилла», ООО «Вивафарм», ООО «Денисал», ООО «Линксервис», Провизор, ООО Макс Лен, ООО Азук – Строй, ООО «Строй Плюс», Машковский В.В. , Финкельзон М.К.
Каждый из нас когда слышит о том, что заболел ребенок, нужна помощь не остается в душе равнодушным «Кто-то вздыхает, но проходит мимо, кто-то помогает чем может. Но каждый надеется, что его семья эта беда не коснется, Дай бог. Но ещё раз обращаемся ко всем нашим жителям города и Республики: «Помогите спасти нашу девочку». От каждого из нас зависит завтрашний день маленькой Лилии. Ведь наш город, Республика славен неравнодушными людьми, готовыми прийти в трудную минуту на помощь тем, кто нуждается в поддержке. Сегодня Лиле очень нужна ваша помощь и поддержка ! Мы надеемся и верим, что вместе мы справимся. Большое начинается с малого. Жизнь постоянно ставит нас перед нравственным выбором: дома, в стенах школы, наедине с собой…
Очень надеюсь, что моя статья не оставит Вас равнодушными и Вы подарите надежду на выздоровление маленькой девочке Агропромбанк: Карта /«Радуга»/ номер карты 9104015945108060 Баутина Татьяна Владимировна номер счета 2226110000258777 (рублевый) номер счета 2226118400136327(долларовый) номер счета 2226116430041211 (российский рубль) Невская Т.С., директор МОУ «Бендерская средняя общеобразовательная школа № 15»