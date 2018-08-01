Обращение лидера Приднестровской Коммунистической Партии, депутата Верховного Совета Олега Хоржана к друзьям и соратникам, к избирателям и всему приднестровскому народу
В настоящее время Верховный Суд ПМР в составе судей Богданова И.И., Черного В.А., Пеньковского А.М. рассматривает наспех сфабрикованное в отношении меня политически мотивированное уголовное дело.
Считаю нужным обратить внимание Верховного Суда ПМР, граждан Приднестровья, депутатов Государственной Думы РФ, уполномоченных по правам человека РФ, ПМР, РМ, правозащитных организаций, СМИ – на систематическое и целенаправленное нарушение действующего законодательства ПМР, а также норм международного права в ходе следствия и судебного разбирательства этого уголовного (а в действительности - политического) дела.
Действующая приднестровская власть последний год серьезно рассматривала вопрос о моей физической изоляции с целью избавиться от опасного политического конкурента, которого с каждым днем поддерживает все больше жителей Приднестровья. Кроме того, им было крайне важно закрыть рот оппозиционному депутату Верховного Совета ПМР, который публично ставил неудобные вопросы, эффективно раскрывал истинную сущность и связи высших чиновников государства и фирмы «Шериф».
За события, связанные с проведением 2 июня 2018 года в г. Тирасполе встречи с избирателями, на которой жители Приднестровья потребовали отставки действующей власти и обратились к Президенту России В.В. Путину, в отношении меня, со скоростью, достойной лучшего применения, в течение двух недель было незаконно возбуждено, «расследовано» и передано в суд уголовное дело. Все «потерпевшие» по этому делу являются сотрудниками МВД ПМР. Они – непосредственные подчиненные еще одного «потерпевшего» - Мовы Р.П., который является министром внутренних дел ПМР и входит в верхушку приднестровского руководства.
Я активно работаю в приднестровской политике уже 25 лет (с 1993 года). Был депутатом разных уровней и созывов. Очень хорошо знаю законы, но знаю также повадки и характер приднестровской элиты. На моих глазах год за годом уничтожались основные институты правового государства. Знаю и много раз говорил о том, что в республике (особенно в последние годы) уничтожается независимая судебная система.
Поэтому, разумеется, я не рассчитывал на справедливое и беспристрастное отношение приднестровской Фемиды к этому уголовному (политическому) делу. Понимал, что в отношении меня будет проведен не законный и объективный суд, а заказное судилище.
Не удивительно, что посмотреть на этот судебно-политический спектакль пришли многие граждане Приднестровья. Однако, в нарушение действующего законодательства (принцип гласности судебного разбирательства), был выбран один из самых маленьких залов в здании Верховного Суда, который к началу судебных заседаний уже оказывается заполнен сотрудниками МВД и спецслужб ПМР. Присутствовать и следить за ходом этого политически мотивированного процесса может лишь небольшая часть желающих. Подавляющее число граждан ПМР, пришедших на суд, остается на улице.
В связи с этим я и сторона защиты в первом же судебном заседании, с тем, чтобы процесс был открытым и гласным, потребовали разрешить видеосъемку и аудиозапись всего, что будет происходить. Нам нечего скрывать от людей. Я заявил, что требую онлайн-трансляции всех заседаний суда, чтобы граждане ПМР могли все видеть, слышать и делать свои выводы. Но судьи, опять же, нарушая действующее законодательство, предсказуемо отказали нам в этом праве, спрятавшись от людей за толстыми стенами Верховного Суда.
С первых же минут этого политизированного процесса был грубейшим образом нарушен принцип осуществления правосудия на началах равенства граждан перед законом и судом. «Потерпевшие» милиционеры чувствуют себя в здании Верховного Суда, как дома: свободно ходят по всему зданию, заходят в кабинеты к судьям, о чем-то с ними говорят и что-то обсуждают, свободно пользуются мобильными телефонами и постоянно с кем-то переписываются в социальных сетях. А остальным сторонам процесса (в том числе мне и моему адвокату), и всем присутствующим гражданам запрещали те же действия под страхом привлечения к ответственности.
Перед каждым заседанием суд предупреждает меня, сторону защиты и присутствующих об административной ответственности за неуважение к суду. Однако - и я это хочу подчеркнуть особо - «потерпевший» Мова Р.П. на заседание суда приходить не считает нужным, мотивируя это служебной занятостью. Этого явного неуважения к суду и очевидного нарушения законодательства наш «самый справедливый и гуманный» приднестровский суд не замечает.
В ходе только начавшегося судебного следствия были грубейшим образом нарушены принципы независимости судей и подчинения их только закону, и принцип состязательности сторон.
При допросе первого «потерпевшего» - милиционера Бакир П.А. стало очевидно, что он дает противоречивые показания, путается, не может точно воспроизвести детали произошедшего. Его показания в суде противоречили не только тому, что он говорил в ходе следствия, но порой противоречили здравому смыслу, логике и законам физики.
Однако, вместо того, чтобы объективно разобраться в показаниях Бакира, суд не обратил внимания на указанные противоречия, своими наводящими вопросами помогал несчастному «потерпевшему» правильно отвечать, не захотел вникнуть в детали, из которых ясно, что эти показания не соответствуют действительности.
Вместе с тем, грубо нарушая мои права и права стороны защиты, суд постоянно снимал и не разрешал нам задавать вопросы, имеющие отношение к данному делу, не давал возможности «потерпевшему» Бакиру П.А. уточнять интересующие нас детали (видимо, боясь, что «потерпевший» запутается окончательно).
Кроме того, хочу особо подчеркнуть, что, как минимум, один из судей Верховного Суда, участвующий в рассмотрении данного уголовного (политического) дела, в период выборов депутатов Верховного Совета ПМР и Президента ПМР в 2015-2016 гг. являлся активным сторонником действующей власти и фирмы, активно агитировал в социальных сетях за ее представителей.
Хочу также напомнить, что «потерпевшим» по этому уголовному (политическому) делу является министр внутренних дел ПМР Мова Р.П. – ярый представитель победившей в 2015-2016 гг. власти. И говорить о независимости и беспристрастности суда в подобных условиях не приходится.
Уверен, что грубые и явные нарушения действующего законодательства будут продолжаться в ходе этого политического процесса.
Их цель – заставить меня замолчать, сделать все, чтобы я прекратил борьбу за освобождение нашей республики от фирмы-монополиста и ее представителей во власти. Ибо они желают и дальше грабить Приднестровье и мучить приднестровцев.
Все, что сегодня меня окружает - тюремные застенки, железная решетка и наручники в зале суда, спецназ с автоматами и в масках, издевательства и унижения близких и родных мне людей, циничное нарушение моих прав - это их грубая и совершенно бесперспективная попытка меня сломать. Но у них ничего не получится. Я чувствую себя спокойно и уверенно. Знаю, что меня сегодня поддерживает большинство граждан моей республики. За нами – правда и справедливость. А это - та сила, которая обязательно поможет нам освободить нашу землю от временщиков, поможет выстоять и победить.
Требую от Верховного Суда ПМР прекратить правовой беспредел, соблюдать нормы действующего законодательства и передать это политически мотивированное уголовное дело на рассмотрение независимого суда.
Прошу направить мое обращение в Государственную Думу Российской Федерации, в правозащитные организации, уполномоченным по правам человека России, ПМР, РМ, в СМИ.
Депутат Верховного Совета ПМР, Председатель ЦК ПКП, Сопредседатель Союза оппозиционных сил Приднестровья О.О. Хоржан