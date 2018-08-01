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ЗАРПЛАТЫ В ПРИДНЕСТРОВСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РАСТУТ МЕДЛЕННЕЕ, ЧЕМ ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА

ЗАРПЛАТЫ В ПРИДНЕСТРОВСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РАСТУТ МЕДЛЕННЕЕ, ЧЕМ ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА
За январь-июнь 2018 года промышленные предприятия Приднестровья произвели в сопоставимых ценах на 36,7% больше продукции, чем в первом полугодии минувшего года. Физический объем производства, по данным Государственной службы статистики, увеличился почти на треть.
Драйверами роста стали черная металлургия, электроэнергетика, а также химическая промышленность. В машиностроении было выпущено вдвое больше крупных электромашин и деревообратывающих станков, однако производство литейных машин по сравнению с прошлым годом упало в три раза.
В пищевой промышленности выросли объемы производства цельномолочной продукции, вин и коньяков, в легкой - швейных изделий и обуви.
В промышленном секторе практически повсеместно увеличивались и заработные платы, правда, несколько меньшими темпами, чем объемы производства – рост в рублях здесь составил в среднем 15%. Заметнее всего зарплаты поднялись у металлургов, а также у работников промышленности строительных материалов.

Общая численность занятых в Приднестровье (без учета силовиков) составила по итогам первого полугодия 111,6 тысяч человек. Это примерно на 600 человек меньше, чем в середине прошлого года. 519 человек в январе-июне были приняты на вновь созданные и дополнительно введенные рабочие места.

Если вернуться к зарплатам, то стоит отметить, что электросвязь, банковская сфера и черная металлургия сегодня входят в топ-3 наиболее высокооплачиваемых отраслей. Связисты и банковские работники давно находятся здесь в числе лидеров. Самое же низкое жалование в Приднестровье получают метеорологи, а также работники лесного хозяйства и социального обеспечения.

В республике продолжает снижаться число получателей приднестровских пенсий – за второй квартал 2018 года их стало меньше почти на 1,3 тысячи (со 117,3 до 116 тысяч человек). Основная причина этого – продолжающийся переход жителей ПМР на российское пенсионное обеспечение.

По сравнению с первой половиной 2017 года в ПМР на 20% увеличилась естественная убыль населения. За шесть месяцев в нынешнем году родилось 1935 человек, а умерло 3545.
Более трети всех смертей – от ишемической болезни сердца, еще 18,3% - от онкологических заболеваний.
  • Сегодня, 06:01
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