Правительство утвердило предельные уровни тарифов на услуги, оказываемые главным вузом страны – Приднестровским государственным университетом.

Иными словами, установило цену на образование на следующий год.

Самым дорогим традиционно станет получение образование на медицинском, экономическом, юридическом, инженерно-техническом факультетах – обучение здесь обойдется студентам, вернее, их родителям в 9611 рублей в год. Чуть дешевле будет стоит обучение на филологическом, физико-математическом, естественно-географическом факультетах – год обучения «выльется» в 7971 рубль. Если вы будете учиться на этих же факультетах, но выбранная вами специальность будет «иметь отношение» к педагогической, стоимость обучения снизится до 6911 рублей. Такое же положение существует на всех факультетах – педагогическое образование, увы, сегодня не пользуется популярностью среди молодежи (мало платят, требования и ответственность – высоки).

Словом, образование у нас по-прежнему недешево, и, соответственно, доступно не всем: не каждый родитель может выделить из своего семейного бюджета по 800 рублей в месяц на обучение родного чада, особенно если это одинокий родитель из бюджетной сферы, не обладающий льготами.

Семен Погребняк





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