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Ушли! Во властных кабинетах вновь начались кадровые перестановки

Ушли! Во властных кабинетах вновь начались кадровые перестановки
Уходящая неделя вновь принесла кадровые перестановки в высоких чиновничьих кабинетах – так, глава республики своим указом освободил от должности своего спецпредставителя по вопросам взаимоотношений с Украиной Владимира Ястребчака.

Напомним, отстраненный от должности Владимир Ястребчак стал Спецпредставителем президента по украинскому направлению в июне прошлого года. При Смирнове занимал должность министра иностранных дел четыре года - с 2008 по 2012-й. В бытность Шевчука президентом несколько лет был незаметен, но «всплыл на политическую поверхность» во время жаркой, предвыборной президентской кампании-2016. Активно «экспертничал» на канале ТСВ, критикуя своих коллег из МИДа в частности и всю внешнюю политику республики вкупе с президентом вообще. Его старания были отмечены, однако прорыва в отношениях с соседями у нас не произошло, хотя Ястребчак, два года назад, будучи простым экспертом и политологом, очень часто критиковал наш МИД именно за «неналаживание и разрыв» отношений с Украиной. В течение года у него была возможность показать, как надо «налаживать», но критиковать легко, дело делать – трудно (тем более, когда соседи не настроены «налаживаться» и возобновлять отношения). И у Ястребчака в качестве спецпредставителя не случилось, впрочем, не он первый и не он – последний.

Чуть ранее президент – в соответствии с поданным заявлением - отправил в отставку заместителя министра экономического развития, начальника министерского Департамента энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Николая Глигу. Он один из немногих из «шевчуковской» команды, кто после победы на выборах команды Красносельского сохранил место в высоких кабинетах.

Напомним, во время президентства Шевчука он был главой госадминистрации Бендер.
Он же возглавил созданное сразу после выборов министерство промышленности, но оно просуществовало недолго: то ли у нас с промышленностью не то, то ли Глига так и не стал своим в новой команде. После его упразднения Н.Глигу «передвинули» на Департамент энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в ранге замминистра, теперь и этот пост он оставил. Его заменил Александр Горица.

Произошли изменения и в министерстве финансов. Новым замом министра стал Константин Степанов, который до этого назначения работал советником первого заместителя председателя правительства.
Лишилась должности и Снежана Чубкина-Фучеджи - глава государства освободил ее от должности начальника Государственной службы судебных исполнителей.

Как видим, «водоворот чиновников в природе» продолжается, и в этом смысле новая команда управленцев ничем не отличается от предыдущей, которую она яростно критиковала за кадровую чехарду.
Семен Погребняк



  • Сегодня, 06:22
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