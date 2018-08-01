Молдавские метеорологи объявили "желтый код" метеоопасности в некоторых районах республики - жара не собирается отступать.

Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила "желтый код" метеоопасности в связи с жарой.

Предупреждение будет действовать на большей части республики в течение нескольких дней.



"В период с 14 по16 августа преимущественно в центральных и южных районах ожидается повышение максимальной температуры воздуха до 33-34 градусов по Цельсию", — сообщили в метеослужбе.



В Молдове уже несколько недель подряд установилась жаркая погода без осадков.