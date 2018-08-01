Известный специалист по экономическому росту о перспективах украинской экономики. [/b] «Мы сейчас имеем валовой продукт 2 трлн 525 млрд гривен. Динамика его такова: в 2014 году минус 17%, в 2015 – минус 14%, в 2016 году – плюс 1%, в 2017 – 2% прироста. Если мы будем жить такими темпами, экономически, для того, чтобы догнать 2013 год, нам надо жить до 2032 года. Мы все понимаем, что такая экономическая политика никого не устраивает. У нас страна, где более 50% экономики в тени, а это значит 1 трлн 200 млрд в тени обслуживаются наличными. $100 млрд в руках людей, потому что они не доверяют финансово-банковской системе. Украина остро нуждается в экономическом плане, который бы за 7-8 месяцев вывел минимум на 5% прироста валового продукта. А вообще, если оптимально ставить задачи, у нас должен быть экономический прирост в районе 7%» (c) Виктор Ющенко
Черт, раньше обещали уровень 2013 к 2025. Но Саакашвили на фоне Ющенко оказался прямо таки оптимистом. Вот примерно так и формируется миф о "благословенном 2013-м году" и Януковиче, которого мы потеряли. Причем в основном это делается руками врагов Януковича.