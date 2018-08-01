Дорожно-транспортное происшествие произошло примерно в 11:10 на перекрёстке улиц Карла Либкнехта и Шевченко. Скорая помощь двигалась с включённым свето-звуковым сигналом по улице Карла Либкнехта. В салоне находился пациент, которого нужно было срочно доставить в лечебное учреждение. Столкновение произошло с автомобилем «ГАЗ», который пересекал перекрёсток по улице Шевченко на разрешающий сигнал светофора.
В результате ДТП пострадал врач, находившийся в салоне спецтранспорта вместе с пациентом. Другая бригада доставила медика и больного мужчину в РКБ, где обоим была оказана квалифицированная помощь.
Со слов 41-летнего водителя «Волги», он не увидел приближавшийся спецавтомобиль. Степень вины каждого из участников ДТП будет установлена в ходе проверки, которую проводит ОГАИ УВД г. Тирасполь.