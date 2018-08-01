Пожилой мужчина сорвался с каната и погиб в глубоком колодце, когда пытался установить в нем насос.

Трагический инцидент произошел в селе Подойма Каменского района. Вечером за помощью к 63-летнему односельчанину обратилась соседка. Женщина попросила его установить насос в колодце. Для спуска в 18-метровый колодец мужчина использовал канат.

- Спускаясь по канату на 18-метровую глубину, сельчанин не удержался, упал в воду и погиб. По факту происшествия ведется разбирательство, - сообщили в МВД Приднестровья.

