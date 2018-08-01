Загрузка. Пожалуйста, подождите...
Регистрация
Забыли пароль?
Dnestr.TV
Новости дня
Новости Украины
Молдова - Евросоюз
Приднестровье - ЕАЭС
Молдова+
Музыка жизни
Интересное
Юмор
Все о доме
Поиск по сайту:
0
Анонс! Суд идет... с приключениями
Категория:
Наши репортажи
Состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу Олега Хоржана. Оно продолжалось около трех часов. Были заслушаны ходатайства и заявления обвиняемого, а также показания свидетелей.
Более подробно - в нашем репортаже.
Вчера, 17:48
DTV
Просмотров: 198
Комментариев: 0
Обсуждения ВКонтакте:
Информация
Посетители, находящиеся в группе
Гости
, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Популярные ссылки
Геннадий Кузьмичев похищен в Кишиневе неизвестными людь ...
Так где находится Геннадий Кузьмичев?
Суд по делу Хоржана набирает обороты. И еще как набирае ...
Пресс-конференция Петра Немченко, общественного защитни ...
Пишем сценарий фильма: "Операция "Добрые самаритяне" ...
ДТП в Бендерах: no comment
Тем, кто ездит «на газе» - Готовьтесь к ужесточению пра ...
Чего боится приднестровское правосудие?
С газовой трубы придется слезть?
Суд или судилище? Процесс над Олегом Хоржаном продолжа ...
Moldova+
В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
Зелёный город
Старые Автомобили Нас Убивают
В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
play
stop
mute
max volume
repeat
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your
Flash plugin
.
Навигация
Выпуски новостей
Региональные новости Молдовы
Материалы от партнеров по сети
Популярные статьи
Геннадий Кузьмичев похищен в Кишиневе неизвестными людь ...
Так где находится Геннадий Кузьмичев?
Суд по делу Хоржана набирает обороты. И еще как набирае ...
Пресс-конференция Петра Немченко, общественного защитни ...
Пишем сценарий фильма: "Операция "Добрые самаритяне" ...
ДТП в Бендерах: no comment
Тем, кто ездит «на газе» - Готовьтесь к ужесточению пра ...
Чего боится приднестровское правосудие?
С газовой трубы придется слезть?
Суд или судилище? Процесс над Олегом Хоржаном продолжа ...
Инфо
© 2010-2018
Copyright
Блог Григория Волового
+37377555856
e-mail: nv893@mail.ru
При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна