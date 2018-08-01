...Руководители госадминистраций обратили внимание Президента на то, что отсутствие в течение многих лет планомерной работы по благоустройству территорий является повсеместной проблемой. После детального анализа положения дел в данной сфере такая работа возобновлена. По информации глав госадминистраций, в перспективе в населенных пунктах республики станет больше детских и спортивных площадок, парков, зон отдыха, которые будут оснащены современной и удобной для граждан инфраструктурой. Реконструкцию и строительство объектов планируется производить за счет средств как республиканского, так и местных бюджетов.
В Бендерах к этому вопросу решили подойти нестандартно: жителям предложат финансово поучаствовать в благоустройстве городской набережной. В планах бендерской госадминистрации также реконструкция центрального сквера и благоустройство путепровода, соединяющего Тирасполь и Бендеры...