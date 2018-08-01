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Верховный суд продолжает рассматривать уголовное дело в отношении Олега Хоржана. Сам Хоржан заявил об угрозе его жизни

Верховный суд продолжает рассматривать уголовное дело в отношении Олега Хоржана. Сам Хоржан заявил об угрозе его жизни
В Верховном суде прошло очередное судебное заседание по возбуждённому против депутата Верховного Совета Олега Хоржана уголовному делу. Зал заседаний всех желающих впустить не смог – с каждым разом он становится все меньше, с каждым разом количество стульев и скамеек в нем уменьшается.

Поэтому пришедшие поддержать Олега Хоржана коллеги, родные, соратники по партии были вынуждены томиться перед дверьми Верховного суда, правда, потом им все-таки милостиво разрешили пройти в холл здания: температура воздуха нынче не прохладная. Лидера приднестровских коммунистов привезли из тюрьмы №1 с. Глиное на спецмашине и ввели в зал судебного заседания под конвоем вооруженных спецназовцев в бронежилетах и черных масках.

Напомним, Олег Хоржан обвиняется по двум эпизодам ст. 315 УК ПМР – «применение насилия в отношении представителя власти» (якобы тот самый оторванный погон) и по одному эпизоду ст. 316 УК ПМР – «оскорбление представителя власти» (якобы того самого министра внутренних дел).

Но уголовное дело в отношении Хоржана с момента его возбуждения носит явный заказной и политический характер – нынешней команде управленцев жизненно необходимо «убрать» Хоржана с политической сцены и как лидера оппозиционных сил республики, дабы в корне задушить набирающие с каждым днем ростки недовольства в обществе и не дать им вырасти в мощный народный глас и объединиться вокруг Хоржана, и как потенциального кандидата на предстоящих через пару лет выборах в Верховный Совет, президента.

По закону, человек, имеющий «уголовную статью», поражен в своих избирательных правах и не может выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах, выборах в высший законодательный орган. Только поэтому и именно поэтому и «всплыл» оторванный погон, вылившийся в уголовное дело – не будь его (погона), нынешняя власть обязательно «придумала» что-нибудь другое в отношении Хоржана, вплоть до самых гнусных провокаций.

Надо заметить, что видеосъемка и аудиозапись в зале суда по-прежнему запрещены, государственные СМИ демонстрируют показное равнодушие к этому судебному процессу (либо им запретили его освещение), а независимым СМИ доступ в зал заседаний ограничивают – на предыдущем заседании представителю нашего издания запретили съемку, на нынешнем – вообще не пропустили в зал под предлогом, что процесс уже начался, хотя судьи прошли в зал заседаний только спустя 10- 15 минут.

В принципе власть понять можно: ну, действительно, зачем народу знать и видеть, что уголовное дело в отношении Хоржана шито белыми нитками, как правоохранители, привлеченные по данному делу в качестве потерпевших и свидетелей, постоянно путаются в своих показаниях, как они (показания) отличаются от тех, что были даны ими в ходе предварительного следствия, и в ходе судебного заседания, как игнорируется мнение защитников Хоржана и его самого, как снимаются поднимаемые ими вопросы, как «промотивировано» судебное сообщество.

В конце судебного заседания Олег Хоржан выступил с просьбой пригласить нотариуса – он хочет написать завещание, и для этого требуется присутствие представителя нотариата. Свое желание оставить завещание опальный депутат объяснил … появившейся угрозой его жизни.

По его мнению, правящий в ПМР режим и правящая фирма сейчас пребывают в затруднительном положении, что делать с Хоржаном: и выпустить нельзя, и закрыть страшно. Коммунисты почти всех постсоветских республик выступили с резкими заявлениями по поводу задержания лидера приднестровских коммунистов, Россия следит за ходом этого одиозного судебного процесса и делает свои выводы, которые, безусловно, подрывают ее (России) доверие к нынешней власти и к республике вообще. Наконец, показательная расправа над Хоржаном (а также похищение бывших приднестровских чиновников на территории соседнего государства) не улучшают имидж Приднестровья, закрепляя за ним шлейф «беспредельного» государства, поэтому, если бы с Хоржаном случился бы какой-нибудь несчастный случай, коих в местах не столь отдаленных случается не счесть, это бы устроило более чем… Ведь как известно, нет человека – нет проблем. Как полагает сам Хоржан, эти политические силы могут его просто физически устранить.
Но наш самый справедливый суд с доводами и опасениями Хоржана не согласился.

Следующее судебное заседание назначено на 22 августа, начало в 11.00 часов.
Семен Погребняк
  • Сегодня, 06:19
  • DTV
  • Просмотров: 31
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