С 10 по 16 августа на территории ПМР зарегистрировано 229 заявлений и сообщений о преступлениях. По 178 из них в течение суток установлены подозреваемые лица, сообщается на сайте пресс-службы МВД.
Так, было зарегистрировано: 1 убийство (раскрыто); 2 факта причинения тяжкого вреда здоровью; 3 грабежа (один раскрыт по горячим следам); изнасилование (подозреваемый установлен); 38 краж (12 раскрыты по горячим следам); 1 факт хулиганства (раскрыт).
Выявлено и задокументировано 16 фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и 2 преступления в сфере экономики – подозреваемые установлены по всем фактам.
Сотрудниками ОВД были разысканы 10 преступников из числа объявленных в розыск. Представители подразделений УпВМ МВД ПМР выявили и задержали 1 гражданина, который разыскивался по подозрению в совершении преступления и 6 госдолжников.
За минувшую неделю в результате ДТП погиб 1 человек, ранения различной степени тяжести получили семеро.
Зарегистрировано 38 аварий, которые связаны только с механическими повреждениями транспортных средств. Сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел составлено более 2,2 тысячи административных протоколов за нарушение Правил дорожного движения.
За отчётный период сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел выявлен 31 водитель, который управлял транспортом в состоянии опьянения.
С 10 по 16 августа на территории Приднестровья зарегистрировано 7 пожаров. За нарушение Правил пожарной безопасности составлено 23 административных протокола.